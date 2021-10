Arlo Ultra 2 beveiligingscamera Review: volg alles via je iPhone-app

Een tijdje geleden kregen we vanuit Arlo een groot pakket binnen met verschillende beveiligingscamera’s en een slimme deurbel. Op dat laatste gebied heb je natuurlijk al heel wat keuzes, maar wanneer het aankomt op beveiligingscamera’s, zien we dat daar steeds meer mogelijk is. En met een handige app op je iPhone of iPad kun je alles goed bijhouden. Het eerste pakket dat we daarbij hebben getest is de nieuwe Arlo Ultra 2.

De Arlo Ultra 2 is het premiumproduct vanuit Arlo. Het is het vervolg op de gewone Ultra, maar kent eigenlijk maar een paar kleine verbeteringen ten op zichte van de originele release. Je hebt nu de mogelijkheid om hem via het 5 Ghz-netwerk op je smarthub te verbinden, waardoor je een snellere verbinding hebt te pakken. Dat is een leuke bonus, maar natuurlijk te weinig om een upgrade te doen wanneer je de originele camera in het bezit hebt. Zeker ook omdat het geen goedkoop product is.

Arlo Ultra 2 Review

Maar in dit geval is de Arlo Ultra 2 het wel waard. Het grote voordeel van dit product is dat het zeer gebruiksvriendelijk is. Je hoeft niet met draden te gaan klooien om de camera van stroom te voorzien. Ze werken namelijk op batterijen. Het enige dat je moet doen is de houder op je muur plaatsen. Dat is even een gaatje boren en schroeven en het is gedaan. Vervolgens kun je de camera met een krachtige magneet in de houder plaatsen en dan zit hij echt goed vast. En je hoeft daarbij niet bang te zijn dat het weer een probleem gaat zijn, want de camera is gewoon waterdicht en kun je zonder problemen activeren.

De batterij zelf gaat een tijdje mee. Ikzelf heb de camera vooral in de nachten geactiveerd en heb daarbij het activiatiegebied van de camera vooral beperkt tot de deur. Dus wanneer een auto op de straat voorbijrijdt, moet hij niet aanslaan. Dat doet hij in de praktijk overigens nog wel vaak, maar dan alsnog gaat de batterij goed lang mee. Met een volle batterij zou je waarschijnlijk wel een maand of drie er gebruik van kunnen maken. En als hij dan op is, dan haal je hem even van de houder af en laad je hem in binnen een paar uur weer volledig op en zet je hem weer terug.

Alles bijhouden

Als je een volle batterij hebt en alles goed geplaatst hebt, dan kun je dus via de app op je iPhone en iPad alles bijhouden. Deze app is super gebruiksvriendelijk en binnen de kortste keren heb je alles met elkaar verbonden. Vervolgens kun je vanuit de app de livefeed van de camera bekijken en op die manier zien wanneer er iemand voor de deur staat. Wanneer je hem geactiveerd hebt en er komt iemand met een pakketje, dan krijg je daar een melding van. Net als bij een slimme deurbel heb je dan de mogelijkheid om via de camera het geluid van die persoon horen en ook terugpraten.

De beeldkwaliteit van de Arlo Ultra 2 is daarbij van een hoog niveau. Met een 4K-resolutie met HDR en een 180-graden view camera kun je alles zien. Bovendien kun je tot 12 keer inzoomen. Mocht je dus ooit het probleem hebben dat er iemand inbreekt en die persoon wordt op de camera gepakt, dan kun je hem of haar erg goed zien. Ook wanneer het in de nacht gebeurt. Met de flashlight op de camera wordt het geheel goed verlicht, maar is ook de nightvision nog behoorlijk sterk. Het is echt een verademing ten op zichte van wat je soms ziet bij Opsporing Verzocht.

Het enige nadeel van de Arlo Ultra 2 is dat hij redelijk prijzig is. Er zijn verschillende sets beschikbaar en ze zijn allemaal wat aan de dure kant. Maar als je al twijfelde of je een slimme deurbel in huis wilde halen, dan kun je net zo goed voor dit gaan, want op die manier sla je twee vliegen met één klap.