Apple’s nieuwe MacBook Pro voorzien van HDMI-aansluiting (maar…)

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat gisteren een nieuwe MacBook Pro is aangekondigd. Deze kent een hoop interessante elementen, waaronder een HDMI-port.

De laatste keer dat een MacBook Pro voorzien werd van een HDMI-port is alweer iets van vijf jaar geleden. Sinds die tijd is Apple overgestapt naar Thunderbolt 3, waardoor je externe adapters moet gebruiken om een beeldscherm via HDMI aan te sluiten. Toch is er wel een klein nadeel.

De HDMI-aansluiting op de nieuwe MacBook Pro

Want de HDMI-aansluiting op de MacBook Pro maakt gebruik van een 2.0 port in plaats van de snellere en betere 2.1 protocol, die je eigenlijk in nieuwe apparaten vindt. Met de 2.0 versie is het wel mogelijk om een 4K display aan te sluiten op je apparaat, maar die doet dat slechts op een refresh rate van 60 Hz. Met de 2.1 versie van de port was het mogelijk geweest om gebruik te maken van meerdere displays en een ververssnelheid van 120 Hz. En het is nou niet zo dat dit een enorm nieuwe techniek is. In 2017 werd de nieuwe standaard al gelanceerd en geeft je de mogelijkheid om data tot 48 gigabits per seconde te verzenden.

Waarom Apple hiervoor heeft gekozen, dat is niet bekend, maar het zou kunnen dat het te maken heeft met de beperkingen van de M1 Pro en de M1 Max bandwiths. Dat neemt overigens niet weg dat je niet verschillende beeldschermen kunt gebruiken. Er zijn namelijk nog drie Thunderbolt 4 porten in de MacBook Pro te vinden. Daarmee is het mogelijk om minimaal drie 6K displays met 60 Hz ondersteuning tegelijkertijd aan te sluiten. Alleen dan zul je wellicht weer met adapters moeten gaan werken. En dat is juist het fijne aan de HDMI-port: dat je dat gedoe niet meer hebt.

Twee modellen

De MacBook Pro komt in 2 modellen. Je hebt een 14-inch en een 16-inch optie. Dat laatste model is 16,8mm dik waar dat eerste model 15,5mm dik is. Beide modellen zijn voorzien van een headphone jack en laten de Touchbar voor wat het is. Het nieuwe toetsenbord brengt de functie-knoppen terug naar de laptop van Apple. Ook keert MagSafe terug.