Apple wil ongevaccineerde werknemers dagelijks laten testen op corona

Het coronavirus lijkt niet meer weg te gaan. Ook bij Apple zorgt het voor flinke vraagtekens. Het bedrijf neemt nu nieuwe maatregelen voor het personeel.

Corona zorgt voor flink veel discussie op de werkvloer. Bedrijven willen dat medewerkers zich laten vaccineren om een veilige werkplek te creëren, terwijl verplichte vaccinatie ook weer zorgt voor een vraagstuk rond lichamelijke integriteit. Apple wil niet overgaan op verplichte vaccinatie, maar wil wel alles doen om corona te voorkomen.

Apple-medewerkers moeten zich laten testen

Volgens Bloomberg moet het kantoorpersoneel dat zich niet heeft laten inenten zich dagelijks testen op corona. Voor medewerkers in de winkel gaat het om twee tests in de week. Ook gevaccineerd personeel ligt onder de loep. Zij moeten één keer per week een sneltest doen.

Uit een memo die in handen is gekomen van het medium blijkt dat de nieuwe regels ingaan op 1 november. Tot en met 24 oktober kunnen de werknemers hun vaccinatiestatus door hebben gegeven aan het bedrijf. Apple deelt de testmiddelen zelf uit op kantoor en in de winkels en de resultaten komen beschikbaar in een interne app. Overigens zijn werknemers bij Apple niet verplicht om hun vaccinatiestatus door te geven. Als ze dat niet doen dan geldt dezelfde policy als voor werknemers die hebben doorgegeven niet gevaccineerd te zijn.

Met de nieuwe regels volgt Apple andere techbedrijven als Google en Facebook. Zij hebben al een vaccinatieplicht voor medewerkers die op het kantoor verschijnen.

Anders dan in Nederland

In Nederland lijkt het echter niet zo’n vaart te lopen. Hier mag een werkgever niet vragen naar de vaccinatiestatus van haar personeel. Wel zijn er bedrijven in ons land die wel wat zien in een vaccinatieplicht. De Nederlandse regering vindt echter dat vaccineren een keuze moet blijven. De grote vraag is hoe dit verder gaat als de coronabesmettingen in ons land nog verder oplopen.