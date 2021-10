Je Apple Watch krijgt watchOS 8.1: deze functionaliteiten zijn nieuw

Apple heeft versie 8.1 van watchOS uitgerold voor de Apple Watch. Dit kun je van de nieuwe update voor je smartwatch verwachten.

Apple komt natuurlijk regelmatig met updates voor haar apparaten. Nu is het tijd voor de Apple Watch. WatchOS 8 is dit najaar geïntroduceerd, maar nu is dus al 8.0 aan de beurt. Watch OS 8 kan een bescheiden update worden genoemd. Het zorgt er vooral voor dat de Apple Watch goed samenwerkt met de nieuwe functionaliteiten van de iPhone die beschikbaar zijn gekomen door iOS 15.

Dit is watchOS 8.1

Goed, terug naar watchOS 8.1. Deze zorgt vooral dat er een aantal bugs worden gefixt en dat de performance net wat beter is. Apple beschrijft zelf de update als volgt:

Verbeterde algoritmen om een val tijdens work-outs te detecteren en een optie om valdetectie alleen in te schaken tijdens work-outs. (Apple Watch Series 4 en later

Met ondersteuning voor COVID-19-vaccinatiekaarten kun je verifieerbare vaccinatiegegevens laten zien vanuit je Wallet.

Met ‘Altijd aan’ werd bij sommige gebruikers de tijd niet nauwkeurig weergegeven wanneer hun pols omlaag werd gehouden (Apple Watch Series 5 en later)

Die vaccinatiekaarten lijken in Nederland nog niet ondersteund te worden. De makers van de CoronaCheck-app moeten er eerst voor zorgen dat de app de QR-kan exporteren naar de Wallet. Het zou het scannen wel weer wat makkelijker maken.

Zo zet je de nieuwe update op je Apple Watch

Deze update kun je binnenhalen in de app voor Apple Watch op iOS. Daar selecteer je algemeen en vervolgens software-update. In dat menu kun je zien of je de meest recente versie van de besturingssoftware hebt. Heb je die niet, dan kun je via dat scherm zien of je een update kunt uitvoeren.

In watchOS 8 zijn je misschien wel een paar updates opgevallen. Zo is er nu een Mindfulness-app en zijn er veranderingen toegevoegd aan de ‘Vind mijn’-status, de Home-app en de foto-app.