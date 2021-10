De Apple Watch Series 7 is vanaf volgende week mogelijk al te bestellen

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan bestel je vanaf volgende week de nieuwe Apple Watch Series 7 bij het bedrijf uit Cupertino. Naar verluidt beginnen dan de pre-orders. De verwachte releasedatum staat voor over twee weken gepland, als we dezelfde geruchtenmakers mogen geloven. Apple heeft zelf niets bekendgemaakt.

Apple onthulde de Apple Watch Series 7 tijdens het najaarsevenement op 15 september jongstleden. Anders dan in andere jaren kondigde het bedrijf destijds niet aan vanaf wanneer de smartwatch te koop is. Het enige dat tot op heden officieel bekend is, is dat het apparaat “vanaf later deze herfst” te koop is.

Apple Watch Series 7 snel te koop?

Het nieuwe gerucht dat de Apple Watch Series 7 vanaf volgende week vooruit te bestellen is, komt van informatielekker Jon Prosser. Prosser heeft het in het verleden vaker bij het juiste eind gehad, maar heeft het ook wel eens mis. Dit nieuws nemen we dan ook met een korreltje zout. De release vindt mogelijk medio oktober plaats.

Uit eerder berichtgeving, eveneens op basis van geruchten, blijkt dat Apple tegen productieproblemen aanloopt. Dat heeft mogelijk te maken met het nieuwe design van het apparaat. De massaproductie moest in augustus van start gaan, maar die deadline heeft het bedrijf uit Cupertino vermoedelijk niet gehaald.

Productieproblemen mogelijk opgelost

De productieproblemen die er waarschijnlijk waren, zijn naar verluidt ook weer opgelost. Dat gebeurde dan mid-september, volgens geruchtenmakers. Omdat Apple hier zelf niets over naar buiten brengt, is het lastig in te schatten welke informatie klopt. Tot Apple zelf iets bekendmaakt, moeten we het echter met dit soort berichten doen.

In vergelijking met het vorige model heeft de Apple Watch Series 7 een scherm dat twintig procent groter is. Daarnaast legt Apple dit keer de nadruk op twee andere belangrijke pilaren. De nieuwe smartwatch zou een stuk efficiënter moeten omgaan met energie en zou een stuk duurzamer zijn dan voorgaande modellen.

Frontpagetech