Apple Watch Series 7: nieuwe smartwatch is een wolf in schaapskleren

De Apple Watch Series 7: de stap lijkt zo klein, maar is veel groter dan je zou denken. Na de nieuwe smartwatch van Apple meer dan een week gebruikt te hebben kan ik er eindelijk over praten. Eindelijk praten over het feit dat de manier waarop ik de Apple Watch gebruik voorgoed veranderd is.

In deze review leg ik je uit waarom de Series 7 in eerste instantie niet zo interessant lijkt, maar hoe hij uiteindelijk het leven van menig consument zal veranderen.

‘De Apple Watch Series 7 is een minimale upgrade’

‘Daar gaan we weer’, dacht ik tijdens California Streaming. Tijdens het september evenement van Apple keek ik vrij verveeld naar de aankondiging van de Apple Watch Series 7. Net als bij de iPhone 13 zag ik niet teveel spannende dingen tijdens de presentatie van de nieuwe smartwatch. ‘De Apple Watch Series 7 is een minimale upgrade’ was mijn eerste gedachten.

En geef me eens ongelijk. De nieuwe Apple Watch Series 7 werd voorzien van nieuwe kleurenopties: Sterrenlicht, (PRODUCT) RED, Middernacht, Blauw en Groen. De bestaande bandjes konden nog gebruikt worden, maar Apple zou ook nieuwe bandjes op de markt brengen. En dan nam het bedrijf nog niet eens de moeite om een nieuwe processor in het apparaat te stoppen.

Nee, vooraf had ik niet verwacht dat ik zo enthousiast zou zijn over de nieuwe Apple Watch. Want man, wat zat ik er toen naast.

Een groter scherm met grote voordelen

De sprong tussen het beeldscherm van de Apple Watch Series 7 en zijn voorganger (de Series 6) lijkt in eerste instantie niet zo groot. Het nieuwe 1.9-inch Retina LTPO OLED-scherm is immers maar 0.12-inch groter dan het vorige Retina LTPO OLED-scherm. De consument kijkt tegen minder dikke schermranden (1,7mm) aan, heeft 20% meer beeldscherm en kan genieten van overzichtelijkere wijzerplaten. Vooral bij Contour, Modular Duo, Portret en Wereldklok zijn de voordelen goed te zien. Maar wie verder kijkt zal de magie pas opvallen.

Het grotere beeldscherm van de Apple Watch Series 7 zorgt ervoor dat consumenten meer aangetrokken worden tot regelmatig gebruik van de smartwatch. Dat heeft te maken met de verbeterde UI die optimaal gebruikmaakt van dat grotere scherm. In applicaties als stopwatch of rekenmachine zijn de knoppen groter gemaakt, zodat deze makkelijker te gebruiken zijn dan bij het voorgaande model. Je tikt makkelijker je wachtwoord in en kunt tot wel 50% meer tekst lezen. Het is allemaal net iets gebruiksvriendelijker.

Net als het feit dat je nu ook daadwerkelijk appjes en mailtjes kunt beantwoorden op je Apple Watch Series 7. Dat heeft alles te maken met het toetsenbord dat, ondanks de negativiteit er omheen, het gebruiksgemak vergroot. Hele lappen tekst zal je er niet mee schrijven, maar een kort antwoord is zo gegeven. En dat is een wereld van verschil met het voorgaande model. Zeker, omdat je nu ook daadwerkelijk de ruimte hebt om dat antwoord te geven.

Sneller opladen verandert alles

Het gebruiksgemak van je Apple Watch Series 7 is door het iets grotere beeldscherm dus ook net iets groter. Al is het voornamelijk het opladen van de batterij dat ervoor zorgt dat je de Apple Watch ook daadwerkelijk vaker gebruikt.

Vorig jaar liepen consumenten, die gebruik wilden maken van de nieuwe slaapmeter, tegen een probleem aan. Opeens moest er een keuze gemaakt worden op welk moment van de dag de Apple Watch gebruikt ging worden. Daar komt met de Apple Watch Series 7 dus een einde aan, gezien ik in de afgelopen week mijn smartwatch amper heb afgedaan.

Dat heeft alles te maken met het feit dat het product binnen acht minuten voldoende lading heeft om je hele nacht te meten en binnen 45 minuten genoeg opgeladen is (80%) om de hele dag mee te gaan. Iedere ochtend, wanneer ik mezelf klaarmaak voor de dag en geniet van mijn ontbijt, ligt de Series 7 op de lader. Iedere avond, een half uur voor ik ga slapen en in bed nog het hele internet uitspeel, ligt de Series 7 op de lader. Genoeg om ervoor te zorgen dat de smartwatch op ieder ander moment van zowel dag als nacht gebruikt kan worden.

Het is, samen met de gebruiksvriendelijkheid dat door het beeldscherm wordt gecreëerd, een wereld van verschil met de Series 6.

Apple Watch Series 7: een wolf in schaapskleren

De Apple Watch Series 7 is dus echt een wolf in schaapskleren. Het lijkt op papier een hele kleine stap te zijn, maar het verandert de manier waarop jij de smartwatch gebruikt voorgoed. Als jij iemand bent die daar naar opzoek is, dan zou ik zelfs aan willen raden je Apple Watch Series 6 in te wisselen voor het nieuwe model.

Ben jij iemand die geen behoefte heeft aan het meten van zijn of haar slaap of geen behoefte heeft aan meer interactie met zijn smartwatch? Dan is het prima om nog even te wachten voor je de stap zet. Maar geloof me als ik zeg dat de voordelen die de Series 7 me gegeven hebben me echt weten te verrassen.