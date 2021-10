Apple Watch Series 7 duikt op in het wild: lancering dichtbij?

De Apple Watch Series 7 moet binnenkort uitkomen, maar een releasedatum hebben we niet. Toch lijkt het nu heel dichtbij te komen.

De Apple Watch Series 7 was een van de grote aankondigingen tijdens California Streaming. In tegenstelling tot de andere producten tijdens de presentatie, kreeg de smartwatch nog geen releasedatum mee. Apple gaf niet meer prijs dan ‘later deze herfst’. Toch lijkt het niet heel lang meer te duren.

Foto’s van de Apple Watch Series 7

Er zijn namelijk foto’s naar buiten gekomen van de Apple Watch Series 7 die genomen zijn buiten de fabriek. Deze zijn gedeeld in een Facebook-groep. De persoon in kwestie zegt dat hij werkt voor een bedrijf dat het horloge al aan het testen is. De post is inmiddels verwijderd, maar veel mocht dat niet baten. MacRumours heeft de foto’s opnieuw online gezet.

Er gaan veel geruchten over de Apple Watch Series 7 en wanneer deze uit gaat komen. Toch lijkt een heel betrouwbare bron het merk Hermes te zijn. Deze officiële partner van Apple meldt dat de smartwatch vanaf 8 oktober 2021 is te pre-orderen. Dat betekent dus dat je al aan het einde van de week het horloge van Apple kunt bestellen.

Wanneer komt de smartwatch uit?

Een pre-order betekent overigens niet dat de Apple Watch Series 7 meteen beschikbaar is. Echter, als Apple de voorverkoopt start, komt het apparaat meestal 1 tot 2 weken later uit. Toch is het de vraag hoeveel horloges Apple heeft laten kunnen maken. Het gadget komt waarschijnlijk later op de markt door een te kort aan onderdelen. Dus als je niet op tijd kunt pre-orderen kan het zijn dat je wat langer op de smartwatch moet wachten.

We weten dankzij California Streaming al wel veel over Apple Watch Series 7. Ze krijgt de nieuwe smartwatch een groter scherm dat ook nog eens een hogere helderheid heeft en sterker is. Het gadget is bovendien sneller op te laden met de nieuwe oplader. Wil je weten wat je nog meer van de watch kunt verwachten. Lees dan even onderstaand artikel!