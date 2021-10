Eindelijk: 4G-variant Apple Watch Series 7 ook naar Nederland

Het heeft even geduurd (lees: ongelofelijk lang), maar 2021 is dan eindelijk het jaar waarin het gaat gebeuren. T-Mobile maakt vandaag bekend dat de nieuwe Apple Watch Series 7 ook als 4G-variant beschikbaar zal zijn voor de Nederlandse consument.

Consumenten in het buitenland kunnen al sinds de Apple Watch Series 3 aan de slag met een LTE-variant, maar in Nederland bleven we misgrijpen. Gelukkig komt daar met het meest recente model, en de hulp van onze providers, eindelijk verandering in.

Apple Watch Series 7 als 4G-variant naar Nederland

Apple heeft zelf de lippen de afgelopen weken nog stijf op elkaar gehouden. KPN kwam onlangs met de aankondiging dat het LTE-varianten van de Apple Watch zou ondersteunen in de toekomst. Of de nieuwe Apple Watch Series 7 al direct onder die ondersteuning zou vallen was destijds nog niet bekend. Gelukkig komt T-Mobile vandaag wel met concreet nieuws.

De telecomprovider laat via zijn eigen website (en social media) weten binnenkort de Series 7 Cellular te ondersteunen. Of die ondersteuning direct vanaf 18 oktober, wanneer de nieuwe smartwatch beschikbaar is, in de lucht hangt is nog niet bekend. Naast de aankondiging van de ondersteuning maakt het bedrijf überhaupt niet heel veel bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Cellular binnenkort bij T-Mobile! ⌚ Ook op de hoogte blijven van het laatste #AppleWatch nieuws? Meld je dan meteen aan voor onze nieuwsbrief! 👉 https://t.co/kf104IuFNL pic.twitter.com/lX6XIvOj6F — T-Mobile Nederland (@TMobile_NL) October 8, 2021

Op Twitter worden de vragen van consumenten in ieder geval beantwoord met een korte opmerking dat ze voorlopig nog even geduld moeten hebben. Wil je zo snel mogelijk op de hoogte zijn, dan zou jij je voor de Apple Watch nieuwsbrief van T-Mobile in kunnen schrijven.

Wat heeft het nieuwe model te bieden?

Apple kondigde tijdens California Streaming, het evenement waar de iPhone 13-serie onder andere het daglicht zag, ook de nieuwe Apple Watch Series 7 aan. De nieuwe smartwatch is onder andere voorzien van een groter beeldscherm en is sneller op te laden.

Benieuwd wat Apple precies heeft toegevoegd aan de smartwatch? Check dan zeker even het artikel dat collega Jelle erover heeft geschreven.