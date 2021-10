Apple Watch-fanaten opgelet: er komt een nieuwe Activity Challenge!

Ben jij iemand die elke dag zijn Apple Watch goed in de gaten houdt om te zien of je wel genoeg beweging hebt gehad? Dan is de kans groot dat je blij wordt van speciale uitdagingen in de vorm van een speciale Activity Challenge.

En binnenkort kun je met de Apple Watch meedoen aan zo’n nieuwe Activity Challenge. Zoals wel vaker is deze gebaseerd op evenementen in de Verenigde Staten, maar gelukkig kun je meedoen om een speciale badge vrij te spelen.

Nieuwe Activity Challenge voor Apple Watch-gebruikers

De nieuwe Activity Challenge voor Apple Watch-gebruikers staat gepland voor 11 november. In Nederland vieren we in een groot gedeelte van het land op die dag Sint Maarten. Als kind kun je dan met je lampion langs de deuren gaan en veel snoep inslaan. En als je dan als volwassen persoon veel hebt ingeslagen maar niemand komt, dan heb je genoeg zelf om op te eten. En daarbij is het eigenlijk wel goed om aan deze challenge mee te doen. In de Verenigde Staten wordt dan namelijk Veterans Day gevierd. Op deze nationale feestdag wordt dan stilgestaan bij de militairen in dienst en zij die hun service aan het land hebben verleend.

Apple doet daar aan mee met deze Activity Challenge, waarbij je de bovenstaande badge kunt vrijspelen. En het is eigenlijk niet heel erg moeilijk. Je hoeft tijdens die dag een workout doen van minstens elf minuten. Dat is eigenlijk een eitje. Ga gewoon een stuk wandelen terwijl je je app op je Apple Watch aanzet. Helemaal fijn als je met je kinderen langs de deur moet. Op die manier ben je een goede ouder en ben je tegelijkertijd actief bezig en word je op deze manier leuk beloond. Of ga gewoon iets anders doen om te bewegen en deze beloning te scoren. Heb je een Watch in bezit? Dan kun je nu de nieuwe update binnenhalen.