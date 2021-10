Apple Watch: deze 10 ‘geheime’ trucjes moet je zeker proberen

Ben je een van de gelukkige die de Apple Watch Series 7 sinds dit weekend in bezit hebt? Dan moet je deze foefjes zeker kennen.

Het is eindelijk zover: de Apple Watch Series 7 is eindelijk uitgebracht. Bij sommige winkels is die al uitverkocht, dus als je een hebt weten te scoren ben je een van de gelukkigen. Natuurlijk wil je alles uit je nieuwe gadget halen. Er zijn een paar trucjes die je zeker moet kennen. Sommige zal je vast al gebruiken, maar andere wist je wellicht nog niet. Het maakt het gebruik van de Apple Watch net wat fijner.

Geforceerde uitschakeling

Reageert een app op de Apple Watch niet meer? Dan kun je net zoals je dat kent van je telefoon en computer ook kiezen voor een geforceerde uitschakeling. Dit doe je door de zijknop ingedrukt te houden totdat je het power scherm ziet. Dan druk je op de digitale kroon en kom je terug bij de wijzerplaat. Voor een geforceerde uitschakeling van je smartwatch zelf moet je de digitale kroon ingedrukt houden tot het scherm zwart wordt.

Apple Pay

Een van de handigste features van de Apple Watch is natuurlijk Apple Pay. Zo kun je snel contactloos betalen en je hoeft je iPhone niet uit je zak te halen. Door je pas te selecteren hoef je alleen maar twee keer achter elkaar op de zijknop drukken.

Foto’s inzoomen

De Apple Watch is natuurlijk niet het handigste device om een foto te bekijken. Wil je dit toch doen in de foto-app, dan kun je heel simpel inzoomen. Dat doe je om aan de kroon te draaien.

Na de vorige app gaan

Wist je dat je met je Apple Watch snel naar je laatstgebruikte app kunt gaan? Dat doe je door twee keer achter elkaar op de kroon te drukken.

Siri activeren

Je kunt Siri op je Apple Watch natuurlijk activeren door ‘Hey Siri’ te roepen. Het kan echter ook als door alleen de kroon ingedrukt te houden. Zo lijk je net David Hasselhoff in The Knightrider.

Workout pauzeren

Wellicht pauzeer je jouw workout nu eerst door naar het scherm te gaan. Dat kan ook makkelijker. Druk tijdens een workout tegelijkertijd op de kroon en de zijknop. Als je weer verder gaat doe je dezelfde actie opnieuw.

Workout snel starten

Vind je het ook zo verschrikkelijk dat je Apple Watch eerst aftelt voordat jouw workout begint? Dan kun je ook meteen op je scherm drukken. Zo start deze meteen. Je kunt ook op je scherm drukken om andere animaties meteen uit te schakelen als deze in beeld komen

Screenshot maken

Een screenshot maken op je iPhone doe je vast wel eens. Dit kan ook op je Apple Watch. Dat doe je door de kroon in te drukken en vervolgens licht op de zijknop te drukken.

Muten

Wil je jouw Apple Watch muten? Dat kan heel snel. Je hoeft alleen je scherm te bedekken. Dan gaat het scherm en het geluid uit.

Medical ID

Je hoopt het niet, maar er kan altijd iets ernstigs gebeuren. Op je Apple Watch kun je natuurlijk al valdetectie inschakelen, maar ook op andere manieren kun je om hulp vragen. Door de zijknop in te drukken kun je snel toegang geven tot je Medical ID als je deze hebt ingevoerd. Bovendien is het via hetzelfde menu ook mogelijk om een SOS-noodgeval te activeren.