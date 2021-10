Apple verwacht aardig wat voorraadproblemen voor Q1 2022

In de wereld van technologie zijn er sinds de uitbraak van de coronacrisis heel wat problemen ontstaan met tekorten. Als gevolg daarvan is het nog altijd onmogelijk om bijvoorbeeld een PlayStation 5 te scoren. Ook Apple heeft hier last van.

Zo heeft het bedrijf tegenover zijn investeerders geen harde verwachting over de cijfers uitgesproken over de omzet van het aankomende kwartaal en het kwartaal daarop. En waarschuwt het dat er na de inkopen voor de feestdagen tekorten kunnen gaan ontstaan.

Apple waarschuwt voor voorraadproblemen

Het bericht komt van Luca Maestri vandaan, die de CFO van het bedrijf is. Het is volgens hem de verwachting van Apple dat het tot en met december wel goed zit. Maar dat er daarna wel wat problemen kunnen ontstaan. Wat dat betreft doe je er goed aan om nu alvast je slag te slaan, mocht je in december iemand met een mooi cadeau willen verrassen. Tegelijkertijd hoef je je geen zorgen te maken over de financiële situatie bij het bedrijf uit Cupertino. Die is natuurlijk al bizar goed en de verwachting is dat de omzet dit najaar verder gaat groeien. Volgens Maestri is dat vooral te danken aan de grote vraag die er is naar de producten van het bedrijf.

Apple verwacht uiteindelijk in december records te noteren op het gebied van omzet. In zo’n beetje elke productcategorie wordt er groei verwacht. Alleen bij de iPad zijn de verwachtingen iets naar beneden bijgesteld. Dat heeft te maken met het de aanleveringsproblemen die er zijn rondom de tablet. Volgens Tim Cook zijn er eigenlijk twee problemen die tot de tekorten leiden. Aan de ene kant heb je wereldwijd te maken met de tekorten aan chips. En aan de andere kant is het in Zuidoost Azië wat lastig om de productie op de volledige bezitting te laten draaien door de problemen rondom corona.

Gaat gewoon goed

Toch zal het bij Apple nog altijd feest zijn. Ondanks de tekorten is het nog altijd de verwachting dat de omzet goed is. Volgens Cook wil het bedrijf een omzet gaan draaien over de 6 miljard dollar.