Zo maakt Apple het vervangen van je MacBook Pro batterij toegankelijk

Uit een teardown van iFixit blijkt dat Apple lijm inwisselt voor treklipjes, waardoor je de accu in de MacBook Pro gemakkelijk vervangt. Als gebruiker krijg je dan te maken met een toegankelijk proces voor het vervangen van onderdelen. Je bent namelijk niet direct aangewezen op dure reparatiediensten, wanneer de garantie verloopt.

De speciale treklipjes stellen je in staat de accu’s in de nieuwe MacBook Pro op gemakkelijke wijze eruit te halen en te installeren. Apple gebruikt geen lijm of schroefjes om die onderdelen vast te houden. Andere producten van het bedrijf, zoals de iPhone en MacBook Air, beschikken reeds over deze installatiemethoden.

Apple maakt batterij vervangen een peulenschil

Desondanks plaatsen we een kanttekening bij de opmerking. De vier buitenste accu’s zijn inderdaad op toegankelijke wijze te vervangen wanneer nodig. Maar de twee accu’s in het midden zijn wat lastiger in dat opzicht. Die zitten namelijk onder het trackpad. Je moet daar dus iets meer moeite voor doen.

Je moet een extra onderdeel verwijderen om toegang te krijgen tot het treklipje. Daarnaast maakt iFixit de opmerking dat Apple nadacht over de plaatsing van het moederbord. Die zit namelijk niet meer in de weg van de accu’s. Dat is een reden waarom het vervangen van die dingen voortaan zo gemakkelijk gaat.

Tien jaar geleden

Vroeger was het al mogelijk de accu’s in je Apple-laptops te vervangen wanneer ze daaraan toe waren. Meer dan tien jaar geleden konden gebruikers de accu’s er zelf gemakkelijk uithalen. Maar sinds 2009 ging het ineens anders. Toen gebruikte het bedrijf ingebouwde accu’s en stapte het later over naar lijm als vasthoudend middel.

iFixit is nog bezig met de teardown van de MacBook Pro. De redactie maakte voor het artikel het 14″-model open. Wie weet wat het nog tegenkomt en of er grote verschillen zijn met het 16″-model. Eerder deze week verschenen er al andere teardowns, van gebruikers die zelf hun nieuwe laptops openmaakten.

iFixit