Apple heeft een verrassing voor mensen met de nieuwe AirPods 3

De nieuwe AirPods 3 zijn vanaf deze week leverbaar. Sterker nog: sommige consumenten hebben een dag eerder dan verwacht bericht gekregen dat de nieuwe oordopjes verzonden zijn. Al is dat niet de enige verrassing die Apple heeft.

Apple’s meest recente oordopjes, de AirPods 3, zijn voorzien van een hoop functionaliteiten. Eén van deze features is een verbeterde bestendigheid tegen water en zweet. Niet alleen de oordopjes zelf, maar blijkbaar ook het meegeleverde doosje.

AirPods 3 doosje krijgt IPX4

Tijdens het Unleashed-evenement werd de nieuwe IPX4-rating van de AirPods 3 uitvoerig gesproken. Het werd al snel duidelijk dat de twee oordopjes een stuk beter bestendigd zijn tegen water en tegen zweet. Handig voor tijdens het sporten, bijvoorbeeld. Wat Apple alleen niet vertelde is dat ook het oplaaddoosje, dat dit keer voorzien is van MagSafe-ondersteuning, ook die rating krijgt.

De AirPods Pro waren de eerste oordopjes met een dergelijke bestendigheid tegen water en zweet, maar het doosje dat ermee gepaard ging was dat niet. Opvallend is dat dit bij de AirPods 3, zoals vermeld wordt via de website MacRumors, wel het geval zal zijn.

Vernieuwd oplaaddoosje

De AirPods 3 weet het Pro-model op dit gebied dus achter zich te laten. Opvallend, aangezien Apple het doosje van de oordopjes onlangs nog vernieuwde. Zo zijn de AirPods Pro vanaf nu ook voorzien van een oplaaddoosje dat gebruik kan maken van de MagSafe-technologie. Maar de toevoeging van de IPX4-rating lijkt te ontbreken. Zo wordt duidelijk op de productpagina van de Pro.

Al is dat zeker niet het enige waarin de AirPods 3 een voorsprong hebben. De oordopjes zijn namelijk voorzien van huiddetectie, waardoor gepauzeerde content alleen hervat wanneer deze in aanraking komt met huid. Het wilde voorheen nog wel eens gebeuren dat muziek of een podcasts hervat werd op het moment dat een oordopje een broekzak of tas in ging. Dat zal nu dus niet zo snel meer gebeuren, mits jij dus de derde generatie AirPods gebruikt.

Meer weten over de nieuwe oordopjes? Check dan zeker even het bovenstaande artikel!