Apple verdient meer aan gaming dan Nintendo, Sony en Microsoft samen

Wanneer je denkt aan gaming, dan is de kans groot dat je gedachtes uitgaan naar spelcomputers en de games die daarvoor worden uitgebracht. En er wordt flink wat geld verdiend met gaming. Toch blijkt Apple de lachende derde te zijn.

Dankzij de rechtszaak tussen Epic en Apple rondom Fortnite en het feit dat het bedrijf uit Cupertino geen betalingsmogelijkheden vanuit derde partijen toelaat, komt er heel wat informatie naar buiten. En daaruit blijkt dat er heel wat geld verdiend wordt met gaming op de iPhone, iPad, Apple TV en Mac.

Apple verdient goud geld aan gaming

Want volgens een analyse van The Wall Street Journal is Apple eigenlijk de grootste speler in de wereld van games. Het verdient meer met games dan bekende namen als Nintendo, Sony, Microsoft en Activision Blizzard bij elkaar. In 2019 zou er een omzet zijn gedraaid van zo’n 8,5 miljard dollar. Als je dat vergelijkt met de eerder genoemde bedrijven, dan komen die uit op een omzet van zo’n 2 miljard dollar. Nog steeds een enorm bedrag, maar dus een stuk minder dan wat het bedrijf uit Cupertino doet. Daarbij moet wel gezegd worden dat bij Microsoft er een analyse op is nagehouden, aangezien dat bedrijf niet precies aangeeft hoeveel er met de gaming divisie wordt verdiend.

En daarmee is Apple dus het bedrijf dat op het gebied van gaming het meeste doet, terwijl het eigenlijk dus zelf geen games uitgeeft. Dit is dan waarschijnlijk ook de voornaamste reden waarom het een paar jaar geleden Apple Arcade uitbracht. Het bedrijf zag namelijk hoeveel geld er verdiend werd en door zo’n service uit te brengen, houd je je klanten langer vast. En wordt er ook op die manier dus veel verdiend.

App Store sowieso een groot succes

Volgens de analyses van Sensor Tower zou de App Store per jaar goed zo’n voor een omzet van zo’n 15,9 miljard dollar. 69 procent daarvan zou komen uit de gaming-divisie van de App Store. En zo zie je dus maar dat gaming echt een belangrijk onderdeel is voor het succes van Apple.