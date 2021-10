Apple brengt fantastische intro van het Unleashed-event officieel uit

Apple brengt officieel de video uit waarmee het bedrijf maandagavond het Unleashed-evenement van start liet gaan. In de video hoor je een liedje dat gemaakt is van allerlei opstartgeluidjes van het bedrijf, van de afgelopen 45 jaar. Wellicht herken je er een paar of misschien herken je ze wel allemaal.

Als je maandagavond naar het tweede najaarsevenement van Apple keek, dan heb je hem al voorbij zien komen: de toffe Start Up-video. Die video is gemaakt in samenwerking met artiest en producent A. G. Cook. Het nummer in de video is gemaakt van allerlei opstartgeluiden die de fabrikant de afgelopen 45 jaar liet horen.

Start Up van Apple

In de onderstaande video zie je hoe dit nummer tot stand kwam. De producent gebruikte deuntjes van de volgende apparaten, diensten en producten: iMac G3 Startup, MacBook Pro Startup, AirPods Case Closing, iOS Alert, HomePod Minimum Volume, iPod Click Wheel, Note Alert, Email Whoosh en MagSafe Charger.

Daar bleef het niet bij. Want ook de Night Owl Ringtone, HomePod Nope, HomePod PingPong, Mac 2020 Alert, Empty Trash, Message Sent, Message Received, HomePod Device Identify, iPhone Keyboard, Airdrop Invite, Mac Sosumi en Apple Pay komen allemaal aan bod. Je hoort alles terugkomen in het nummer.

Wat kondigde het bedrijf allemaal aan?

Tijdens het Apple Unleashed-evenement kondigde het bedrijf een aantal dingen aan. Bijvoorbeeld de nieuwe versies van de MacBook Pro. Die modellen hebben een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hertz, meer poorten dan ooit en een notch. Ook zitten daar de nieuwe M1 Pro- en M1 Max-processors in.

Daarnaast maakte Apple bekend dat de HomePod mini in nieuwe kleuren beschikbaar is: blauw, oranje en geel. En tot slot kondigde het bedrijf de derde generatie AirPods aan. Deze iteratie lijkt behoorlijk op de AirPods Pro, is zweet- en waterbestendig, ondersteunt ruimtelijke audio en is draadloos op te laden.

