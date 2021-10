Apple’s Unleashed evenement: deze producten werden aangekondigd

Het is maandag 18 oktober 2021 en de tijd is 19:00 uur: het Unleashed evenement van Apple is zojuist losgebarsten. Het bedrijf uit Cupertino gaat vanavond een aantal nieuwe dingen laten zien, maar wat precies?

In dit live artikel praat ik je bij over alles wat Apple vanavond tijdens Unleashed precies te vermelden heeft.

Maandag 18 oktober 2021 gaat de boeken in als dé avond waarop de MacBook Pro voorgoed veranderde. Tijdens het evenement heeft Apple zijn geliefde laptop in een nieuw jasje gestoken, al is dat zeker niet het enige wat het bedrijf deed.

Om je een goed beeld te geven van wat Apple nu precies heeft laten zien, zet ik alle aankondigingen voor je op een rij!

Apple Unleashed: Music en de Mac

Apple heeft vanavond tijdens het Unleashed evenement twee focuspunten: Music en Mac. CEO Tim Cook heeft het onder andere over streamingdienst Apple Music en het succes van de AirPods. Volgens Cook wordt de manier waarop we beide gebruiken deze herfst in een nieuw jasje gestoken.

Zo maakt Zane Lowe, de man achter Apple Music, bekend dat Siri meer betrokken gaat worden bij de dienst. De slimme assistent heeft toegang tot een hoop nieuwe afspeellijsten. Die lijsten zijn al een prettige toevoeging tot de dienst, maar ze zijn dus ook volledig met je stem te besturen.

Om dat volledig tot zijn recht te laten komen, introduceert Apple een nieuw abonnement: de Voice Plan. Via deze weg is Apple Music volledig met de stem te ervaren. De dienst komt nog niet naar Nederland.

HomePod mini in nieuwe kleuren

De Homepod mini krijgt een prettige upgrade. Althans, qua design dan. Als je optimaal gebruik wil maken van de slimme speaker is het handig om er meerdere in huis te nemen. Apple maakt meerdere Homepods in huis minder saai door een aantal nieuwe kleurenopties op de markt te brengen. De slimme speaker is vanaf nu in de kleuren geel, blauw en oranje beschikbaar.

Apple Unleashed: de AirPods 3 zijn een feit

Het heeft even geduurd, maar vandaag is eindelijk de dag: de nieuwe AirPods 3 zijn hier! Apple breidt met de introductie van de nieuwe oordopjes de ondersteuning voor Spatial Audio uit. De AirPods 3 zijn voorzien van een gloednieuwe ontwerp. Althans, nieuw… De oordopjes zien eruit als de AirPods Pro, maar dan zonder de tipjes.

Niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant zijn de oordopjes aangepakt. Zo is de AirPods 3 voorzien van een low distortion driver, die zowel lage tonen als middentonen uitstekend over moet laten komen. De oordopjes ondersteunen dus Spatial Audio, ze zijn volledig zweet-en waterdicht en de batterij wordt aangepakt.

De accuduur van de AirPods 3 worden verlengd met zes uur. En als dat al niet genoeg is, dan is het vanaf nu ook mogelijk om de oplaadcase van de oordopjes binnen vijf minuten voldoende te laden voor een uur luisterplezier. Dat kan niet alleen bekabeld, maar ook met MagSafe of draadloos.

De oordopjes zijn direct te bestellen en vanaf volgende week te koop. De kosten? $179 (euro prijzen vullen we later aan).

Apple Unleashed: M1 Pro en M1 Max

Apple maakt vanavond bekend dat de MacBook Pro vandaag volledig in een nieuw jasje gestoken wordt. De eerste stap: de nieuwe M1 Pro chip. Deze chip is een versie van Apple Silicon die consumenten meer kan bieden dan de “standaard” M1-chip. Het is simpelweg in het leven geroepen voor de klanten die meer nodig hebben hebben.

De M1 Pro is voorzien van twee keer meer transistoren als de M1-chip met een drie-core CPU, acht high performance-cores en twee efficiency-cores. Tel daar nog eens de 16 GPU-cores bij op en je weet dat dit een chip is voor de echte professionals.

Heb je aan M1 Pro niet genoeg? Dan heeft Apple ook M1 Max voor je. Waar die eerste chip al twee keer zo krachtig is als het standaard model, is deze weer twee keer zo groot. Consumenten krijgen een 10-core CPU en 32 GPU-cores.

Na de presentatie van Apple gaan we in een apart artikel dieper in op alle voordelen die de nieuwe chips met zich meebrengen.

De gloednieuwe MacBook Pro

Tijdens Unleashed heeft Apple precies gedaan wat van het bedrijf verwacht werd: een nieuwe MacBook Pro aangekondigd. Dit nieuwe model pakt het ontwerp van de MacBook Pro volledig anders aan dan welke voorganger dan ook. Het bedrijf brengt een hoop aansluitingen terug en voorziet de laptop zelfs van een notch.

De nieuwe MacBook Pro verschijnt als 14-inch en als 16-inch model. Dat laatste model is 16,8mm dik waar dat eerste model 15,5mm dik is. Beide modellen zijn voorzien van een headphone jack en laten de Touchbar voor wat het is. Het nieuwe toetsenbord brengt de functie-knoppen terug naar de laptop van Apple.

Oh, en MagSafe is terug op de MacBook Pro!

Een imposant nieuw beeldscherm

De nieuwe MacBook Pro-modellen zijn voorzien van nieuwe beeldschermen. De grootste veranderingen en verbeteringen? De komst van de ProMotion-technologie, de introductie van de notch en de aanzienlijk dunnere schermranden.

Door dit nieuwe ontwerp zijn de zwarte randen om de schermen slechts 3,5mm dik, wat dus gelijk staat aan 24% dunnere randen dan bij de vorige modellen. Dat beeldscherm zelf is overigens ook beter, want is onder andere voorzien van ProMotion. Het beeldscherm van de MacBook Pro wordt dus ververst met een snelheid van 120Hz. Daarbij past Apple zowel zijn XDR als zijn mini LED technologie toe op het beeldscherm

Daarbij heeft Apple er ook voor gekozen om de webcam van de laptop aan te pakken. Dit keer is het apparaat voorzien van een 1080p FaceTime HD Camera met een wijdere lens. Hierdoor is het mogelijk om betere resultaten te krijgen in situaties met weinig licht.

De nieuwe MacBook Pro is ook voorzien van veterde microfoons, zodat deze opnames kunnen maken in studiokwaliteit.

‘A Beast of a Machine’

De nieuwe Macbook Pro is een beest van een machine. Dat is wat Apple zelf zegt over het nieuwe apparaat. Volgens het bedrijf weten beide modellen hun voorgangers te verpulveren. Het 14-inch model weet zich als volgt staande te houden op CPU-gebied:

En op GPU-gebied:

Het 14-inch model gaat 17 uur mee op een volle lading en het 16-inch model gaat 21 uur mee. Het mooiste van alles? Beide modellen zijn voorzien van Fast Charge-ondersteuning.

De 14-inch MacBook Pro is te koop vanaf $1999 en het 16-inch model vanaf $2499. Je kunt ze direct bestellen. Vanaf volgende week worden ze geleverd.