Apple’s Unleashed op 18 oktober: dit verwachten we van het event

Op 18 oktober organiseert Apple een nieuw evenement dat het omdoopt tot Unleashed. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dit tweede herfstevenement staat waarschijnlijk geheel in het teken van de nieuwe MacBook Pro-versies. Mogelijk komen er ook een Mac mini en een nieuwe versie van de AirPods aan, maar uiteindelijk moeten we het rustig afwachten.

Dat Apple op 18 oktober een evenement organiseert, weten we dankzij een tweet van Greg Joswiak. Hij is de senior onderdirecteur marketing bij het bedrijf. De tweet bevat een kortdurende video waarin we het woord Unleashed zien. Ook komt de datum duidelijk in beeld te staan, dus dat is een gemakkelijke puzzel.

Apple Unleashed is aanstaande

Echter, Apple verstopt nog wel eens hints naar (onderdelen van) nieuwe producten in de uitnodiging. Zo is goed te zien dat het bedrijf de datum en de naam Unleashed gespikkeld in beeld brengt. Zou dat iets te maken kunnen hebben met mini-LED-technologie, die mogelijk naar de nieuwe MacBook Pro komt?



Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Als we de meest recente geruchten mogen geloven dan werkt Apple aan nieuwe MacBook Pro-modellen. De laptops krijgen naar verluidt de nieuwe M1X-processor en verschijnen in de formaten 14- en 16-inch. Ook komt er mogelijk een variant aan die beschikt over een mini-LED-scherm.

Mac mini en AirPods

Daarnaast spreken geruchtenmakers over een nieuwe Mac mini. De nieuwe mini krijgt mogelijk ook toegang tot de M1X-processor. Waarschijnlijk krijgt dit model twee USB 4 Type-C-poorten en twee USB Type-A-poorten. Daardoor moet de minicomputer interessanter worden voor de gemiddelde poweruser.

Verder lijkt het erop dat Apple werkt aan een nieuw setje AirPods. Dit wordt dan de derde generatie reguliere oordoppen van het bedrijf, die veel elementen overnemen van de Pro-versie. Wat hier allemaal van waar is, dat weten we dus gauw genoeg. Maandag vindt het evenement plaats en dat kun je live volgen op de website van Apple.