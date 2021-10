Apple TV+ gaat The Last Dance achterna deze legende

Wanneer je een liefhebber bent van basketbal, dan hoop ik dat je op Netflix heb gekeken naar het waanzinnige The Last Dance, die draait om de Chicago Bulls en Michael Jordan. De mensen van Apple TV+ dachten dat het een goed idee was om dat succes te evenaren en gaan daarom met een andere legende samenwerken.

En dat is niemand minder dan Kevin Durant. Oké, de beste man heeft zeker niet de statuur van een Michael Jordan, maar is een absolute superster in de huidige NBA. De nieuwe Apple TV+ serie Swagger is gebaseerd op zijn leven.

Swagger op Apple TV+

Swagger is een Apple TV+ show die is geïnspireerd op het leven van Kevin Durant. De huidige speler van de Brooklyn Nets heeft heel wat obstakels overkomen om op de plek te komen waar hij nu is. De serie is dan ook met hem gemaakt, samen met Reggie Rock Bythewood en Brian Grazer. Het draait om de wereld van jeugdspelers die basketbal spelen en alles wat daar mee te maken heeft. Het gaat om de droom om ooit zelf in de NBA te mogen spelen en de offers die daarvoor gemaakt worden door de spelers zelf en de familie. Verder heb je nog te maken met de verschillende coaches die vaak ook hun eigen agenda hebben. En dan heb je nog het stukje verhaal dat draait om het opgroeien in Amerika. Bekijk hieronder de trailer.



Inspired by the experiences of Kevin Durant, Swagger slams into the world of youth basketball, the families it builds, and the fine line between dreams and making it. #Swagger premieres October 29 on Apple TV+ pic.twitter.com/lpT1PDMcZG — Apple TV (@AppleTV) September 30, 2021

Swagger begint op 29 oktober op Apple TV+. Dan kun je gelijk gaan kijken naar de eerste drie afleveringen van de serie. Daarna verschijnt er elke week op vrijdag een nieuwe aflevering tot aan het einde van het seizoen. In de serie zijn rollen weggelegd voor O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, Quvenzhané Wallis, Shinelle Azoroh, Tessa Ferrer, Caleel Harris, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe en Tristan Mack Wilds. Of Kevin Durant zelf ook nog in beeld verschijnt als een cameo, dat is nog even de vraag.

Genoeg te zien

Voorlopig is er genoeg te zien op Apple TV+.