Apple TV+ maakt details over sci-fi-serie Wool bekend

Apple TV+ zet vol in op science fiction. De eerste details over de serie Wool zijn nu bekend. De streamingdienst heeft grote namen gestrikt.

Science Fiction lijkt een belangrijk thema voor Apple TV+. We kunnen nu wekelijks naar de grote serie Foundation kijken en vanaf aankomende vrijdag komt daar ook Invasion bij. Daar blijft het niet bij, want de streamingdienst kondigt nu ook Wool aan.

Dit is Wool

Hoewel je bij de naam Wool wellicht aan wol moet denken, is de Apple TV+-serie allesbehalve truttig. Wool speelt zich af in een geruïneerde en giftige toekomst waar een gemeenschap leeft in een gigantische silo ondergronds van honderden verdiepingen diep. Het is een samenleving waar zeer veel regels gelden die bedoeld zijn om ze te beschermen. Wool is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van schrijver Hugh Howey.

Grote namen

De hoofdrol in de Apple TV+-serie is voor Rebecca Ferguson die je wellicht kent uit Dune en Mission: Impossible. Daarnaast heeft ook Common een rol. Hij speelde eerder in onder andere John Wick 2. De cast bestaat verder onder andere uit Tim Robbins en Rashida Jones.

Ook achter de schermen werken grote namen aan de serie. Het verhaal wordt geschreven door Graham Yost die eerder verantwoordelijk was voor Band of Brothers en Justified. De regie is in handen van Morten Tyldum die eerder voor Apple TV+ aan Defending Jacob werkte.

Het is nog onbekend wanneer we de serie kunnen verwachten op de streamingdienst, maar gezien het nieuws nu pas bekend is zal het op zijn vroegst ergens in 2022 zijn.

Sci-fi op Apple TV+

Zoals gezegd zet Apple TV+ flink in op sci-fi. Zo gaat aanstaande vrijdag Invasion in premiere op de streamingdienst. In de serie zien we hoe de aarde wordt aangevallen door buitenaardse wezens. Apple heeft veel in het project geïnvesteerd aangezien de serie op verschillende werelddelen is opgenomen.