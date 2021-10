Apple opent binnenkort een gloednieuw kantoor in Los Angeles

Apple bouwt een enorm kantoor in de Amerikaanse stad Los Angeles. Deze is speciaal bedoeld voor streamingdienst Apple TV+.

Apple lijkt vol in te zetten op haar streamingdienst Apple TV+. Niet alleen zien we dat aan de series en films die de techgigant aanbiedt, maar nu ook aan andere investeringen. Zo zet het een enorm kantoor neer in dé Amerikaanse stad voor film en televisie: Los Angeles.

Een nieuw kantoor voor Apple

Apple gaat een kantoor bouwen in de Culver City-wijk waar Apple TV+ al zit. Dat maakte het bedrijf afgelopen weekend bekend, meldt de LA Times. In totaal bouwt het twee gebouwen die samen goed zijn voor 51.096,672 vierkante meters. Het is een flinke uitbreiding voor de streamingdienst die daarmee het voorbeeld volgt van Netflix, HBO en Amazon Prime Video die eerder al uitbreidden.

De bouw van een nieuw complex laat zien dat Apple niet van plan is om de strijd om de kijker op te geven. Sterker nog, het lijkt nog meer in te zetten op groei. Datzelfde is te zien in de contracten die de streamingdienst heeft afgesloten met een aantal grote producenten en acteurs om films en series te maken.

Flinke investeringen

De hoeveelheid investeringen van Apple TV+ zien we natuurlijk ook terug in de films en series die op het platform zelf verschijnen. Een van de laatste voorbeelden daarvan is Foundation. Het bedrijf heeft flink in de productie geïnvesteerd en dat is dan ook te zien. De wereld in de serie ziet er prachtig uit. Veel van de scènes zijn dan ook op locatie in Europa en de Verenigde Staten opgenomen, in plaats dat er gebruik is gemaakt van zogenaamde green screens in de studio.

Of Apple TV+ echt de aanval kan open op Netflix en Disney+ is nog maar de vraag. De twee streamingdiensten lopen ver voor op de rest. De streamingdienst zal daarvoor echt grote hits moeten scoren. Met Ted Lasso heeft het natuurlijk er al eentje die verschillende Emmy’s heeft weten te scoren, maar daar moet nog veel meer bij.