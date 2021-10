Apple TV+ voorziet komedie Mythic Quest van twee nieuwe seizoenen

Het succes van Mythic Quest is dusdanig groot dat Apple TV+ er zonder twijfel mee door wil gaan. De serie krijgt van de streamingdienst niet één, maar direct twee nieuwe seizoenen toegewezen. Seizoen drie en vier zijn dus officieel een feit.

De beslissing is overigens niet heel verrassend, gezien Mythic Quest het vooral bij de critici goed weet te doen. De serie over de studio achter een grote videogame heeft zelfs een 100% score weten te halen op Rotten Tomatoes.

Mythic Quest krijgt twee nieuwe seizoenen

De komst van seizoen drie en seizoen vier werd bekendgemaakt op het Twitter-account van Apple TV. Niet door een simpele tweet, maar door een leuke video van producent en hoofdrolspeler Rob McElhenney. In de video belt hij met Sir Anthony Hopkins en Ted Lasso-ster Jason Sudeikis.

Je kunt de aankondiging hieronder bekijken:



BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv — Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021

Matt Cherniss, hoofd programmering Apple TV+, is erg enthousiast over de nieuwe seizoenen. ‘We zijn, net als critici en kijkers van over de hele wereld, verliefd geworden op Rob en zijn team’, zo laat hij in een reactie weten. ‘We kunnen niet wachten tot kijkers zien wat de twee nieuwe seizoenen van deze briljante komedie te bieden hebben’.

Een ijzersterke komedie

Naast Ted Lasso wordt Apple TV+ ook geroemd door Mythic Quest. De serie is niet zo groot als het verhaal van een American Football coach in Engeland, maar doet het bij de critici wel erg goed. De hoofdrol wordt gespeeld door mede-bedenker Rob McElhenney, al staat hij er natuurlijk niet alleen voor. Onder andere F. Murray Abraham, Danny Pudi en David Hornsby zijn ook in de serie te zien.

Volgens critici is Mythic Quest niet alleen goed vanwege zijn verhaal, maar ook vanwege een perfecte imitatie van de werkplek. Niet heel gek, want voor de serie klopte het Apple TV+ team aan bij ontwikkelaar Ubisoft. Via deze weg werd duidelijk hoe een werkdag er bij een studio uitziet, zodat dit ook op beeld realistisch zou overkomen. Met succes, dus.