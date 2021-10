Friends meets Game of Thrones in deze nieuwe Apple TV+ serie

Friends en Game of Thrones horen beide bij de beste series ooit gemaakt. Apple TV+ combineert de twee tot een nieuwe serie.

Nee, verwacht niet een groep vrienden die hilarische avonturen leven in een fantasiewereld vol met draken en ander gespuis, alhoewel het natuurlijk een geweldig format zou zijn. Apple TV+ pakt het anders aan. Het heeft namen uit beide series gestrikt.

Extrapolations op Apple TV+

En wat voor namen, Apple TV+ heeft zojuist de jackpot gescoord qua sterren voor de nieuwe serie Extrapolations. Volgens Deadline gaan Meryl Streep, Kit Harington en David Schwimmer meedoen in de nieuwe dramaserie die gaat over klimaatverandering. Harington kennen we natuurlijk als John Snow uit Game of Thrones, terwijl David Schwimmer jarenlang Ross speelde in Friends. Naast deze grote namen zien we ook nog Sienna Miller, Tahar Rahim, Matthey Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan en Adarsh Gourav.

Goed, we weten dat de Apple TV+-serie dus gaat over klimaatverandering, maar dat is een vrij breed begrip. Scott Z. Burns, maker van de serie, beschrijft het zelf zo: “Het enige wat we zeker weten van de toekomst is dat we het allemaal samen moeten doen. Daarbij nemen we onze, hoop, angsten, creativiteit, liefde en voorliefde om pijn te veroorzaken mee. Dat zijn dezelfde gereedschappen die verhalenvertellers al gebruiken sinds het begin der tijden. Onze show gebruikt ze nu voordat de tijd op is.”

De opwarming van de aarde

Apple TV+ kondigde de serie al aan in december 2020, maar dan zonder de grote namen. Het zei toen dat de serie een intiem verhaal vertelt over de veranderingen van onze planeet. Deze hebben invloed op liefde, geloof, werk en familie op een persoonlijke en menselijke schaal. De afleveringen zijn losstaande verhalen maar toch met elkaar verbonden. In elke afleveringen zien we de wereldwijde strijd voor overleving tijdens de 21ste eeuw.

Ook dat klinkt natuurlijk nog heel abstract. Harington speelt een CEO van een grootindustrieel bedrijf, terwijl Schwimmer een vader speelt van een tienerdochter. Wanneer we de serie precies kunnen verwachten op de streamingdienst, is nog onbekend.