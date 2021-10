Apple TV+ komt met bijzondere docu over Amerikaanse oorlogsmisdaden

Apple TV+ laat voor het eerst beelden zien van de documentaireserie The Line. Hierin wordt een opmerkelijke zaak van SEAL Team 7 uitgelicht.

Apple TV+ ken je inmiddels vast wel van series als Ted Lasso, Foundation en For All Mankind, maar de streamingdienst heeft inmiddels ook een aantal interessante documentaires op het platform staan. Daar komt nu een nieuwe titel bij. The Line komt binnenkort naar de streamingdienst.

Dit is The Line op Apple TV+

The Line is een vierdelige documentaireserie op Apple TV+ over opmerkelijke gebeurtenissen uit 2018 bij de US Navy Seals. Daar beschuldigde een aantal leden van Seal Team 7 hun chef Eddie Gallagher van oorlogsmisdaden.

Tijdens de documentaire belichten de makers de zaak van verschillende kanten. Zo zijn er exclusieve interviews met Gallagher, zijn vrouw, leden van het team die de man beschuldigd hebben, voormalig baas van de Amerikaanse marine Richard Spencer en nog vele andere. Naast de zaak zelf krijgen we ook een rauw inkijkje in Seal Team 7 en het toelatingsproces dat de leden tot het uiterste dwingt. We zien ook beelden van de controversiële missie van het team in het Iraakse Mosul.

Apple TV+ beschrijft het als volgt: “The Line zoekt naar de waarheid achter de gebeurtenissen die leiden tot een van de grootste oorlogsmisdaadzaken in de recente geschiedenis. Tegelijkertijd laat het een zwaar verdeeld land zien over hoe een oorlog uitgevochten moet worden.”.

Eerder al een podcast

Het bijzondere aan deze Apple TV+-documentaire is dat deze geïnspireerd is op de gelijknamige podcast. Dan Taberski is de presentator en maker van de podcast. Hij neemt een onverschrokken diepe duik in morele dubbelzinnigheden van eeuwige oorlogen en hun impact op speciale operators door de lens van het Gallagher-proces.

Op de tv-serie van Doug Shultz en Jeff Zimalist moet je nog even wachten. Deze is vanaf 19 november te zien op Apple TV+.