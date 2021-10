Apple TV+: 10 bijzondere deals die Apple met Hollywood heeft afgesloten

Apple sluit steeds meer overeenkomsten af voor haar streamingdienst Apple TV+. Wij zetten de meest bijzondere op een rijtje.

Apple TV+ is een bijzondere streamingdienst. Het heeft alleen maar eigen original producties in haar portfolio. Je zult er dus geen oude titels vinden die je eerder ergens anders zag. Om goede series en films op de dienst te krijgen doet het mee aan algemene biedingen. Toch is er ook nog een andere manier: door overeenkomsten te sluiten met producenten. Hierdoor heet het een eerste optie op een serie door een zogenaamde first-look deal.

De overeenkomsten van Apple TV+

Apple heeft een flink aantal van dat soort overeenkomsten afgesloten met verschillende partijen. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje met welke precies en wat de deal inhoudt.

A24

Laten we beginnen met A24. Er zijn zelfs geruchten dat Apple TV+ de filmmaatschappij wil overnemen. Het ging niet om een first-look deal, maar wel een overeenkomst voor verschillende films. Eerder zagen we al On the Rocks en Boy State voorbijkomen en op de planning staan onder andere The Tragedy of MacBeath, Sharper en The Sky is Everywhere. Mr. Corman kwam deze zomer al uit.

Imagine Entertainment

Dit bedrijf is van Ron Howard en Brian Grazer wat zich vooral richt op documentairers. Eerder maakten ze Dads voor Apple en nu staat The Supermodels op de planning met een blik op de modewereld. Apple TV+ heeft met deze partij een first look-deal.

Oprah Winfey

We zagen al verschillende projecten van Oprah Winfrey op Apple TV+. De twee hebben een lang partnerschap en we kunnen dus nog meer verwachten. Helaas voor Apple is deze deal niet exclusief. Zo zagen we eerder Oprah’s interview met Prince Harry en Meghan op een andere zender.

Sikelia Productions

Dit is een van de grootste samenwerkingen voor Apple TV+. Sikelia is eigendom van Martin Scorsese, die we natuurlijk kennen van films als The Departed, The Irishman, Gangs of New York en Taxi Driver. Voor Apple maakt hij Killers of the Fower Moon met Leonardo DiCaprio. Er is een overeenkomst voor meerdere films en series.

Appian Way

Maar Killers of the Flower Moon is niet alleen Scorsese. Ook Appian Way werkt er aan mee. Deze is eigendom van Leonardo DiCaprio. Voor Apple TV+ werkt hij nu als uitvoerend producent aan de serie Shining Girls die nog uit moet komen.

Natalie Portman

Voor acteurs is het zeer interessant om een productiebedrijf te hebben. Ook Natalie Portman heeft er een en heeft daarmee een overeenkomst gesloten met Apple TV+. Samen zullen ze de crime dramaserie Lady in the Lake maken, waar Portman eveneens in zal spelen.

Green Door Pictures

Laat je niet foppen door de naam. Dit bedrijf is gewoon eigendom door Idris Elba. Veel projecten van de twee zijn nog niet bekend onder deze first-look deal. Wel weten we dat Apple TV+ de rechten heeft gewonnen van een spionagefilm waar Elba de hoofdrol in heeft.

Eden Productions

Deze naam zal je misschien niet zo veel zeggen, maar dit bedrijf is van voormalig HBO-baas Richard Pleper. Hij is met Eden Producions onder andere de maker van The Problem With Jon Stewart. De bedrijven hebben een fist-look deal voor vijf jaar.

Scott Free Productions

Dit is de productiemaatschappij van de gerenommeerde filmmaker Ridley Scott. Samen werken ze aan de film Kitbag waarin Joaquin Phoenix Napoleon Bonaparte speelt. Ook maakt het een serie met de naam Los Immigrants waar nog niet heel veel over bekend is.

Mark Bomback

Defending Jacob werd met veel succes ontvangen op Apple TV+. De serie kwam uit de koker van Mark Bomback. In 2020 tekende hij een nieuwe deal met Apple waardoor hij nog meer shows gaat maken voor het platform.