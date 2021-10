Apple TV+: deze series en films komen de aankomende uit

Apple TV+ heeft de afgelopen tijd een flink aantal nieuwe films en series aangekondigd. Wij laten je zien welke titels je dit najaar kan verwachten.

De ambities van Apple TV+ liggen hoog. We zagen vorige week Foundation, maar er komt nog veel meer aan. Afgelopen vrijdag kregen we nog te horen dat de streamingdienst verschillende grote filmmaatschappijen had afgetroefd voor een film met George Clooney en Brad Pitt in de hoofdrol.

Deze series en films komen naar Apple TV+

Goed, dat is allemaal ver in de toekomst kijken. Laten we het over de aankomende maanden hebben. Ook nu komt er een aantal nieuwe titels aan. Hier komen ze!

Acapulco – 8 oktober

Laten we beginnen bij Acapulco. Dit is een bijzondere titel aangezien deze bilinguaal is. In de serie wordt zowel Spaans als Engels gesproken. Deze komedieserie op Apple TV+ vertelt het verhaal van Máximo Gallardo. Zijn droom komt uit als hij kan werken als cabana boy in het beste resort in Acapulco. Hij komt er echter achter dat die baan lastiger is dan hij verwachtte.

The Velvet Underground – 15 oktober

The Velvet Underground is in verschillende opzichten een iconische band. In deze documentaire van Todd Haynes zien we invloed die de band had op de muziekscène en de straatcultuur. Dit doet hij door middel van interviews met een aantal hoofdrolspelers en nog niet vertoonde beelden van concerten en experimentele kunst.

Invasion – 22 oktober

Invasion is een van de Apple TV+-series waar we naar uitkijken. De serie speelt zich af op meerdere werelddelen waar zich een invasie van buitenaardse wezens zich afspeelt. Producer is Simon Kinberg die onder andere verantwoordelijk is voor de X-men en Deadpool-films en The Martian.

Swagger – 29 oktober

Apple TV+ komt met een basketballserie van drie afleveringen die is geïnspireerd op het leven van de bekende NBA-speler Kevin Durant. Swagger verkent de wereld van het jeugdbasketbal en de spelers, hun familie en coaches die het pad bewandelen tussen dromen en ambitie en tegelijkertijd opportunisme en corruptie. De show moet laten zien hoe het is om op te groeien in de Verenigde Staten.

Finch – 5 november

In deze Apple TV-film zien we niemand minder dan Tom Hanks. De acteur speelt Finch, een robotics engineer die een van de weinige overlevenden is van een ramp die de wereld heeft veranderd in een wasteland. We zien hem in de film een robot bouwen zodat die later voor zijn hond kan zorgen.

Dickinson (seizoen 3) – 5 november

Dickinson is alweer toe aan haar derde seizoen op Apple TV+. De Amerikaanse burgeroorlog is aan de gang en dat verdeelt Emily’s familie in tweeën. De dichteres probeert uit te zoeken of kunst ervoor kan zorgen dat mensen hoop houden en of het de toekomst beter maakt dan het verleden.

The Shrink Next Door – 12 november

Deze zwarte komedie op Apple TV+ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. We zien hoe psychiater Isaac Herschkopf infiltreert in het leven van zijn cliënt Martin Markowitz. Hij krijgt hem zelfs zo gek om het bedrijf van Martin op zijn naam te laten schrijven. De serie laat de bijzondere relatie tussen de twee zien.

Swan Song – 17 december

Deze film op Apple TV+ is een emotionele reis door de ogen van Cameron. Hij is een liefhebbende echtgenoot die te horen heeft gekregen dat hij lijdt aan een dodelijk ziekte. Zijn dokter komt met een alternatieve oplossing die zijn familie moet helpen om niet te hoeven rouwen. De film verkent hoe ver we willen gaan en wat we willen opofferen om het leven van diegene die we liefhebben te verbeteren.

The Tragedy of Macbeth

We duiken alvast 2022 in, want dit is de laatste film die Apple TV+ heeft aangekondigd. Macbeth is natuurlijk een echte klassieker van William Shakespeare. Als je het dan opnieuw wil uitvoeren ligt er natuurlijk een grote druk op. Hoofdrollen zijn voor Denzel Washington en Frances McDormand. Man achter het project is regisseur Joel Coen.