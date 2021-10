Apple TV+ geeft een kijkje achter de schermen bij ‘See’ seizoen 2

See is een van de grote series op Apple TV+. De streamingdienst laat ons nu meekijken achter de schermen bij de opnames van afgelopen seizoen.

See is een van de grootste projecten op Apple TV+. Het is een van de duurdere series en speelt zich af in een bijzondere wereld. Om alles goed in beeld te brengen is daarom niet heel simpel. Apple TV+ gunt ons nu een kijkje buiten de camera’s om.

See op Apple TV+

See is inmiddels bezig aan het tweede seizoen. De serie speelt zich af in een wereld waar iedereen blind is. Die situatie zorgt dus voor een bijzondere dynamiek die geloofwaardig over moet komen.

See speelt zich af in een brute en primitieve wereld, honderden jaren nadat de mensheid het zicht verloor. In het tweede seizoen heeft Baba Voss moeite om zich te herenigen met zijn familie terwijl hij zich ook moet beschermen tijdens de oorlog tussen het koninkrijk Paya en de Trivantian Republiek. Ondanks al zijn moeite, worden zijn vrouw en kinderen het middelpunt van het conflict.

Een kijkje achter de schermen

Om te laten zien wat de mensen achter See hebben gecreëerd, komt Apple nu met een speciale behind-the-scenes-video. Zelf beschrijft de streamingdienst het als volgt: “Neem even de tijd om meer te weten te komen over en de enorme inspanning te waarderen die is gestoken in het creëren van een authentiek beeld van een wereld zonder zicht.”

Het tweede seizoen van See is inmiddels in volle gang. Zoals wij van Apple TV+ kennen, komt de streamingdienst met elke week een nieuwe aflevering. In reeks twee van de serie volgen we opnieuw Baba Voss die gespeeld wordt door Jason Momoa. In het nieuwe seizoen is Army of the Dead-ster Dave Bautista er bij gekomen die zijn broer speelt. Ook zien we onder andere Eden Epstein, Tom Mison en Hoon Lee.