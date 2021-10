Apple voorziet tabbladen Safari van herkenbaar ontwerp in Monterey

Verandering is niet altijd beter. Daar is Apple al verschillende keren achter gekomen. Ook bij Safari in Monterey is dat nu het geval.

Tijdens het WWDC gaf Apple voor het eerst inzicht in het nieuwe macOS Monterey. Een van de zaken die het meest opviel was het nieuwe design van Safari. Dat lijkt overigens geen lang leven beschoren, aangezien Apple nu alweer terugkeert naar het oude ontwerp van haar webbrowser Safari.

macOS Monterey komt eraan

Op Apple’s officiële pagina is meer te lezen over de update van macOS Monterey. Als je naar beneden scrollt zie je het kopje Access Tab Groups anywhere. Daarop zie je amper het oude design van Safari. Daring Fireball merkt nog wel op dat er een ding anders is, wat niet zo handig is. Zo zijn de close buttons aan de rechterkant, terwijl ze op de iPhone aan de linkerkant worden gelaten. Compact mode is nog steeds aanwezig.

Wat opvallend is, is dat het oude design nu de standaard is in Monterey plaats van het nieuwe ontwerp. Toch is het nog steeds mogelijk om de nieuwe versie te gebruiken, al moet je daarvoor wat meer moeite doen. Je kunt dat aanvinken bij de systeemvoorkeuren. In het nieuwe ontwerp kun je de tabs ook gebruiken als url-balken.

Nog even wachten op Universal Control

Een andere nieuwe functie voor macOS Monterey komt later dan verwacht. We hebben het over Universal Control. Hiermee is het mogelijk om een Macbook, iMac en iPad tegelijkertijd te bedienen met een Magic Mouse, Trackpad of Magic Keyboard. Het is een van de betere functies van het nieuwe besturingssysteem, want hiermee wordt het nog makkelijker om samen te werken met verschillende apparaten. Wanneer deze functie precies verschijnt, is nog onbekend. Apple zegt dat de feature later deze herfst naar macOS komt.

Wil je weten wat macOS Monterey voor jou te bieden heeft? Dat kun je volgende week uitzoeken. Vanaf 25 oktober kun je het nieuwe besturingssysteem downloaden op jouw Mac.