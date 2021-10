Apple rolt Safari 15.1 uit voor Big Sur en Catalina: terug naar het verleden

Apple brengt deze week een gloednieuwe versie van de Safari-browser uit voor oude macOS-versies, namelijk Big Sur en Catalina. Versie 15.1 van het programma keert terug naar het verleden en draait een aanpassing van de tabs terug. De tabs worden voortaan weer in een traditionele en vertrouwelijke layout gepresenteerd.

Tijdens de Worldwide Developers Conference in juni presenteerde Apple een nieuw design voor de Safari-browser. Dat nieuwe design kreeg wat kritiek over zich heen, omdat het behoorlijk compact is. Daarom besloot Apple om de beslissing terug te draaien met versie 15.1 van de browser, van gebruikers van oudere versies van het macOS-besturingssysteem.

Safari krijgt oude indeling terug

De nieuwe compacte modus werd bovendien als standaard ingesteld en daar waren veel gebruikers niet over te spreken. Werk je nog met Big Sur of Catalina, dan heb je nu de optie om terug te keren naar het oude design, waarin alles los van elkaar staat. Je gebruikt het programma dan zoals je voorheen al deed.

Het nieuwe design geeft de Safari-browser een nieuwe manier van navigeren en een nieuwe presentatie mee. De tabbalk staat op gelijke hoogte met de url-balk, evenals de browsernavigatie en de favorietenbalk. Tabs worden afgebakend gepresenteerd in die balk, in behoorlijke kleine ruimten en in verschillende kleuren.

Klagen over het nieuwe design

Dat design kreeg veel kritiek over zich heen. Zowel ontwikkelaars als publieke testers lieten weten dat de veranderingen verwarrend zijn en niets toevoegen aan de gebruikerservaring. Apple reageerde al snel op de ophef en bracht de Safari-browser terug op het oude niveau middels kleine aanpassingen.

Dat gebeurde eerst in bèta releases, maar nu is het dus de beurt aan de versie van het programma die iedereen gebruikt. Sinds vorige week heeft iedereen de optie om te kiezen tussen beide weergave, ook de mensen die dus oudere versies van macOS gebruiken. De update voor Safari is nu beschikbaar voor iedereen.

Macrumors