Krijg nou wat: Apple’s bizarre poetsdoekje is bijna niet aan te slepen

Eerder deze week schreef ik over het bizarre poetsdoekje van Apple. Waar dat artikel lichtelijk sarcastisch was opgezet, schrijf ik dit verhaal met oprechte verbazing. Het doekje is namelijk een groot is succes…

Het doekje, dat je in de Apple Store voor €25 op de kop kunt tikken, is namelijk niet meer aan te slepen. Waar hij begin deze week nog een levertijd van een week had, is dit inmiddels opgeschoven naar december. Sorry?

Apple’s poetsdoekje is een succes

Het klinkt best wel belachelijk: een poetsdoekje voor het beeldscherm van je nieuwe MacBook Pro voor de adviesprijs van €25. Toch is het iets waar consumenten duidelijk behoefte aan hebben. Het witte poetsdoekje, dat door Apple voorzien is van de juiste materialen om het scherm niet te beschadigen is namelijk een groot succes. In het ene land misschien iets meer dan in het andere, maar een groot succes.

In Nederland zijn consumenten iets minder happig op het poetsdoekje dan in, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten. Maar ook hier loopt de levertijd aardig op. Wanneer jij vandaag besluit om het poetsdoekje van €25 (VIJFENTWINTIG EURO VOOR EEN DOEKJE) te bestellen, ontvang jij hem tussen 6 december en 17 december. Een wachttijd van iets minder dan twee maanden, dus.

In de Verenigde Staten is het overigens helemaal erg. Daar kunnen consumenten het prachtige doekje, waarmee jouw beeldscherm de behandeling krijgt die het verdient, niet meer als cadeau geven aan hun dierbaren. Apple kan in het land de nieuwe poetsdoekjes pas vanaf januari 2022 weer leveren. Want er zijn dus heel veel mensen die niet weten dat je ook dergelijke doekjes voor een veel lagere prijs kunt kopen.

De nieuwe MacBook Pro

Het nieuwe poetsdoekje van Apple is er overigens niet voor niets. Deze is in het leven geroepen om het beeldscherm van de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro schoon te maken. Prettig, want het is wel een heel nieuw beeldscherm.

Benieuwd naar dat nieuwe beeldscherm of de nieuwe laptops? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!