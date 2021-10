Apple overtreft zichzelf: A15 Bionic krachtiger dan het bedrijf zelf dacht

Een van de grote krachten van de iPhone is de chip die Apple zelf ontwikkelt voor de verschillende toestellen. De A15 is zelfs krachtiger dan Apple zelf denkt.

Een nieuwe iPhone betekent een nieuwe chip onder de motorkap. Inmiddels zijn we toe aan de A15 Bionic processor. Volgens Apple is deze 50 procent sneller dan de concurrentie. Het is een gedurfde uitspraak en dus besloot AnandTech het uit te zoeken. De resultaten uit dat onderzoek zijn opmerkelijk te noemen.

De A15-chip is enorm krachtig

De uitslag van het onderzoek is nog beter dan Apple zelf voorspelde. Volgens de site is de A15 niet 50 procent sneller dan de concurrentie, maar zelfs 62 procent. Goed nieuws voor iPhone-bezitters dus.

De nieuwe A15-chip heeft twee nieuwe CPU microarchitectures die weer bestaan uit twee performance cores en vier efficiency cores. Bovendien zorgt het 5nm process dat er hogere frequenties gebruikt kunnen worden. Bovendien maakt het ook gebruik van een cahche 32 MB, terwijl dit bij de iPhone 12 nog 16 MB was. Dit is volgens AnandTech tevens een reden de efficiëntie van de chip. Die efficiëntie zorgt er ook voor dat de batterijduur beter is dan de voorganger.

Bovendien zijn de performance cores toegenomen van 8 MB naar 12 MB. Hierbij heeft het nu dezelfde L2-grootte als de Apple M1 chip die je kent uit de MacBooks. Het is zelfs de dubbele capaciteit als de Snapdragon 888.

Kritiek

De A15 chip is dus goed, maar toch is er ook kritiek. Dat gaat over de iPhone 13 Pro waarbij niet iedereen tevreden is met de throttling. Volgens AnandTech komt dit door het nieuwe PCB-ontwerp. Het thermisch ontwerp van de iPhone zou een van de slechte zijn die er is, omdat de warmte slechter weg zou kunnen. Desondanks lijkt de telefoon er niet al te veel last van te hebben, omdat deze volgens de site nog steeds snellers dan de concurrentie