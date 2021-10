Apple gaat als de brandweer: Q4 2021 goed voor 20 miljard dollar winst

Iedere drie maanden presenteren grote, beursgenoten bedrijven, waaronder Apple, de nieuwste omzet- en winstcijfers. Nu is het wederom zo ver. Ondanks de aanhoudende pandemie en de problemen in de productielijn, boert de iPhonemaker behoorlijk goed. Het vierde kwartaal van 2021 legt de fabrikant geen windeieren.

Uit het meest recente kwartaalverslag van het bedrijf uit Cupertino blijkt dat Apple in het vierde kwartaal van 2021 zo’n 83,4 miljard dollar omzette. Ook noteerde het een winst van 20,6 miljard dollar. Dat is omgerekend respectievelijk 73,4 miljard en 17,6 miljard euro. Flink bedragen voor een techbedrijf tijdens een pandemie.

Apple deelt kwartaalcijfers

De omzet steeg met bijna 20 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen stond dat bedrag op 64,7 miljard. De winst steeg met een bedrag van 7,9 miljard dollar. Dit dankt het bedrijf voornamelijk aan het sterke kwartaal voor de verschillende Mac-computers, waar heel veel vraag naar was.

En dat terwijl Apple geen nieuwe Macs in het afgelopen kwartaal uitbracht. De iPad-omzet steeg met 21 procent van 6,79 miljard dollar naar 8,25 miljard dollar. Het onderdeel Services deed het ook behoorlijk goed. Vorig jaar was daar nog een omzet van 14,54 miljard dollar. Nu ligt dat getal op 18,27 miljard dollar.

Het complete fiscale jaar

Omdat het complete fiscale jaar eveneens eindigde in september, zijn ook de jaarcijfers bekend. Apple genereerde een omzet van 365,8 miljard dollar en een winst van 94,7 miljard dollar. Vorig jaar was dat nog 274,5 en 57,4 miljard dollar. Ook het aantal betalende abonnees steeg van 160 miljoen naar 745 miljoen mensen.

De cijfers zijn behoorlijk indrukwekkend voor een consumentenelektronicabedrijf dat te maken heeft met chiptekorten. Tim Cook laat tegenover CNBC weten dat het bedrijf door die aanhoudende tekorten zo’n 6 miljard dollar misliep. Daarom verwacht het bedrijf dat de verkopen van de iPad sterk dalen in december. De producten in andere productcategorieën blijven echter sterk presteren, is de verwachting van de CEO.

