Apple oktober event: zo volg je vanavond live de Macbook onthulling

Vanavond staat het Apple oktober event (genaamd Unleashed) op de planning. Deze wil je zeker niet missen, want het is nagenoeg zeker dat we nieuwe MacBook Pro modellen te zien gaan krijgen. Daarnaast gaan er ook nog geruchten over een nieuwe Mac Mini en AirPods 3. Daar moet je bij zijn, dus wij vertellen je hoe je dit event live kunt volgen.

Net als voorgaande evenementen zal ook het oktober event vanuit het hoofdkwartier van Apple gaan komen. Opnieuw hoef je geen presentatie op een podium te verwachten. Het gaat gewoon weer een tot in de puntjes geproduceerde video worden waarin de nieuwe producten worden onthuld. En wat ons betreft, is dat alleen maar positief.

Apple oktober event: Hoe laat en waar?

De opgenomen presentatie zal om 19:00 uur Nederlandse tijd gestart worden. Het is zaak dat je op dat moment helemaal klaar zit om het oktober event live te volgen. Dat kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier die op alle apparaten werkt, is kijken via de website van Apple. Er staat nu al een grote link op de homepage, dus die kun je niet missen.

Het Apple oktober event is daarnaast ook te volgen via YouTube. Om 19:00 zal ook daar de stream van start gaan. Deze is inmiddels al gereed en hebben we hieronder alvast voor je klaargezet.

Mocht je een Apple apparaat willen gebruiken om het oktober event te volgen, dan kan je ook gebruik maken van Apple’s eigen TV App. Wanneer je deze opent, zie je een aparte sectie speciaal voor het aankomende Unleashed event. Vanaf daar kun je het event live volgen. Mocht je dat willen doen via een groot scherm? Dan is er ook nog de optie om te kijken via Apple TV. Hiervoor is geen aparte Apple Event app meer (zoals in het verleden), maar vind je de stream gewoon in de Apple TV app

Nieuw MacBook Pro en meer tijdens Unleashed

Officieel is er nog niks bekend over wat we vanavond gaan zien tijdens het oktober event, maar in deze wereld blijft niets geheim. Inmiddels is wel duidelijk dat we vanavond nieuwe MacBook Pro modellen gaan zien met daarin een M1X-chip. Daarnaast zijn er ook nog een hoop andere geruchten. Zo zijn er ook aanwijzingen dat Apple de AirPods 3 gaat onthullen. Kortom, genoeg reden om vanavond te kijken.