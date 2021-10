Oktober staat (naar verwachting) bol van de aankondigingen

Afgelopen september was het traditionele event van Apple, waarop het zijn nieuwe producten aankondigde. Tijdens het California Streaming kondigde Apple de nieuwe iPhone 13 aan, samen met iOS 15. Ook zag de Apple Watch series 7 het daglicht en konden we ons verheugen op twee nieuwe iPads. Maar we misten nog een hoop. Daarom denken we dat oktober wederom bol zal staan van de nieuwe producten…

Na alle aankondigingen in september denken we niet dat Apple al klaar is. Het heeft macOS 12 Monterey nog steeds niet uitgebracht. Daarnaast wachten we nog steeds op meer hardware. Volgens de laatste geruchten kunnen we in oktober namelijk nog een nieuwe MacBook Pro en de nieuwe AirPods 3 verwachten. Misschien zelfs een nieuwe Mac mini.

Hieronder een opsomming van alle dingen waarvan we nagenoeg zeker weten dat ze in oktober zullen verschijnen. Daarnaast noemen we ook de producten die volgens de geruchtenmolen deze maand zouden kunnen worden gelanceerd.

Apple Watch Series 7 pre-order vanaf 8 oktober

Hoewel Apple de Apple Watch Series 7 al tijdens California Streaming aankondigde, werd er geen verzenddatum genoemd. Ook werd niet bekend gemaakt vanaf wanneer je hem vooraf kon bestellen. We weten niet precies wanneer Apple de horloges gaat verzenden, maar geruchten suggereren dat Apple de pre-order datum al op 8 oktober zal aankondigen, met als verzenddatum ‘medio oktober’. Zelfs als die geruchten niet kloppen, denken we nog steeds dat je de Apple Watch Series 7 ergens deze maand kunt bestellen.

Geruchten over nieuwe producten

We dachten dat tijdens het event in september nieuwe iPhones, een Apple Watch en AirPods zou bregen. Apple zette de geruchtenmolen flink in zijn hemd en introduceerde nieuwe iPads terwijl over nieuwe AirPods geen woord gerept werd. We verwachten daarom nóg een event. Waarschijnlijk in oktober maar mogelijk pas november, waarin Apple de nieuwe MacBook Pro-modellen en misschien ook die nieuwe AirPods introduceert.

AirPods 3

We hebben nu al zó vaak gehoord dat de AirPods 3 tijdens het “volgende Apple-evenement” uit zouden komen, dat we er bijna moe van worden. Het laatste gerucht zegt dat ze daadwerkelijk in productie zijn en zelfs dit jaar nog worden verzonden, maar Apple heeft ze nog steeds niet aangekondigd. Wordt oktober de maand? Eerlijk gezegd, op dit moment weten we het echt niet. We zijn al zo vaak op het verkeerde been gezet, dat we er geen voorspelling meer aan durven wagen. Ondanks dat lijkt het ons wel een realistisch scenario dat de nieuwe AirPods vóór de Kerst in de schappen zullen liggen.

MacBook Pro 14-inch en 16-inch

Er zijn volgens de befaamde geruchtenmolen nieuwe MacBook Pro-modellen onderweg. Deze moeten nieuwe, krachtigere M1X Apple Silicon-chips krijgen en men verwacht een aantal ontwerp- en functiewijzigingen. We denken dat Apple deze nieuwe laptops in november zal verzenden. H event waarin Apple ze aankondigt, zou dan in – jawel – oktober kunnen plaatsvinden. Dan kunnen de pre-order eind oktober starten en liggen de nieuwe Pro’s in de eerste helft van november in de schappen.

Mac mini

Dezelfde nieuwe chip van die nog te verschijnen MacBook pro’s verwachten we ook in een neiuw ontworpen Mac mini. We schatten de kans dat deze, samen met de nieuwe MacBook Pro’s, in oktober zal worden aangekondigd op 50/50. Want Apple zal natuurlijk ook bezig zijn met de nieuwe grote iMacs.

Apps en software-updates in oktober

Apple brengt de meeste van zijn nieuwe jaarlijkse updates van het besturingssysteem altijd in september uit, en dat was dit jaar niet anders .

iOS 15.1 en iPadOS 15.1

Hoewel iOS 15 is uitgebracht, heeft het niet alle functies die in juni zijn beloofd. Er is al een bètaversie van iOS 15.1, die SharePlay biedt en je vaccinatiebewijs aan je Wallet toevoegt. Van deze iOS / iPadOS versie verwachten dat we ze begin oktober kunnen downloaden.. De bètaversie van iOS 15.2 zal dan hoogstwaarschijnlijk kort daarna volgen. Misschien krijgen we zelfs iOS 15.2 al in oktober. Er komen wederom veel nieuwe emoji’s naar iOS en we verwachten dat dat minimaal pas in iOS 15.2 zal zijn .

macOS 12 Monterey

Vorig jaar bracht Apple op 12 november macOS 11 Big Sur uit, net na het op de Mac gerichte evenement. Maar 2020 was een soort Corona-vertragingsjaar. Toch denken we dat macOS 12 Monterey waarschijnlijk een soortgelijk patroon zal gaan volgen, maar iets eerder uit zou kunnen komen. In plaats van een Mac event en een macOS-release midden november, verwachten we beide in de tweede helft van oktober.

Apple diensten

Apple Fitness+

Apple heeft net Pilates en Meditatie aan Fitness+ toegevoegd, maar het werkt nog steeds aan zijn belofte om de dienst tegen het einde van het jaar in 15 nieuwe landen uit te rollen. De nieuwe landen zijn Oostenrijk, Brazilië, Colombia, Frankrijk, Duitsland, Indonesië, Italië, Maleisië, Mexico, Portugal, Rusland, Saoedi-Arabië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten. Sommigen daarvan zullen in oktober van de fitness dienst kunnen profiteren, maar we denken dat de meeste landen pas later zullen volgen. En Nederland? Daar wordt in nog geen enkel gerucht over gerept.

Voor de nieuwe functie Groepsworkouts, waarmee maximaal 32 mensen tegelijkertijd online dezelfde workout kunnen doen, is SharePlay vereist. Aangezien SharePlay ook pas in oktober – met iOS 15.1 –lijkt te komen (en waarschijnlijk ook tvOS 15.1), zou dit ook de lancering van deze functie voor Fitness+ kunnen betekenen.

Apple TV+

September had al veel te bieden, maar ook voor oktober staat er flink wat op stapel. Bekijk de onderstaande lijst met aankomende AppleTV+ shows, series en films voor alles wat er aan staat te komen.

Ted Lasso Seizoen 2: De laatste afleveringen van seizoen 2 komen uit in oktober, met de finale op 8 oktober.

Aan de slag met Otis: een animatieserie voor kinderen over Otis, een kleine tractor met een groot hart, en zijn vrienden op de boerderij. Première 8 oktober.

Acapulco: Máximo Gallardo’s droom komt uit wanneer hij de baan van zijn leven krijgt als cabana-jongen in het populairste resort in Acapulco. Hij realiseert zich al snel dat de baan veel gecompliceerder is dan hij ooit had gedacht en om te slagen, moet hij leren omgaan met een veeleisende klantenkring, een levendige mentor en een gecompliceerd gezinsleven, en de juiste weg te volgen, zonder sluiproutes of verleidingen. Première 8 oktober.

Puppy Place: In deze op de gelijknamige bestseller gebaseerde serie, gaat over de avonturen van de hondenliefhebbende broer en zus Charles en Lizzie Peterson, en de puppies die ze koesteren, tijdens hun zoektocht naar een thuis. Er komen acht ‘live-action’ afleveringen. Première 15 oktober.

Invasion: Apple noemt dit een “karakter-gedreven sciencefiction-dramaserie die een buitenaardse invasie volgt vanuit verschillende perspectieven over de hele wereld.”. Niet te verwarren met ‘Foundation’ dus. Première 22 oktober.

Swagger: Een dramaserie die is geïnspireerd op het vroege leven en de carrière van NBA-superster Kevin Durant en zijn jeugd-basketbal-ervaringen. Het is echter geen biografie van het leven van Kevin Durant. Première 29 oktober.

Apple Arcade

Apple brengt op vrijdag nieuwe games uit voor Apple Arcade, maar niet elke vrijdag kenmerkt zich door een nieuwe game of belangrijke update.

Veel games komen uit zonder waarschuwing vooraf. Toch zie je vaak een aantal projecten die worden vermeld in het gedeelte ‘Binnenkort beschikbaar’. Sommige hebben een releasedatum, maar de meesten zijn gewoon opeens. Games met een “+” aan het einde zijn titels die al in de App Store zijn staan, maar waarvan een nieuwe versie zal verschijnen in Apple Arcade.

Dit zijn de titels in het gedeelte ‘Binnenkort beschikbaar’, waarvan er velen in oktober zouden moeten verschijnen:

Thumper: Pocket Edition+: Een racegame met ritmische actie die voor het eerst werd uitgebracht in 2017. Verwacht op 1 oktober.

Crossy Road+: Het is een van de populairste games van de App Store, dus we zijn benieuwd naar het vervolg

Tiny Wings+: het origineel is bijna tien jaar oud en was een van de beste (en populairste) vroege iPad-games. Nu dus een update.

NBA 2K22 Arcade Edition: een versie van de immens populaire basketbalgameserie die exclusief voor Apple Arcade is gemaakt.

Crayola Create and Play+: kleuren, krabbelen, schilderen en meer met de Crayola tekengereedschappen. Leuk voor de kids.