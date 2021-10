Met deze Apple-sneakers steelt iedereen op straat de show

Foxtrott Uniform is een bedrijf dat custom sneakers vervaardigd. Samen met Thinking Different hebben zij nu een serie op Apple geïnspireerde Nike Dunk-sneakers gepresenteerd. De sportschoenen zijn gebaseerd op Apple’s eigen sneakers die het bedrijf voor zijn werknemers liet maken in de jaren ’90.

Foxtrott Uniform vertelde dat “de samenwerking begon als een gesprek met een ander lifestylemerk, Thinking Different, over de vintage merkcultuur van Apple.” De sneakers heten de Fictional Employee Dunk Hi. Een flinke knipoog, dus. Ze zijn voorzien op de tong van het vintage Apple logo in regenboogkleuren. De sportschoenen kenmerken zich door de koperen veter-oogjes, krijtachtige randen en een “licht verouderde buitenkant”. Niemand wil meer nieuwe schoenen, vindt Foxtrott Uniform.

De zeer exclusieve schoenen gingen zondag in de verkoop. maar zijn slechts enkele dagen te koop. Inmiddels is de verkoop alweer gestaakt. Er is 4-6 weken voor nodig om ze te maken en elk paar wordt geleverd in hun eigen exclusieve doos. Het is dus niet meer mogelijk om een paar te bemachtigen. De prijs? Die konden we helaas nergens achterhalen.



Gebaseerd op Apple’s eigen Adidas sneakers

De Fictional Employee Dunk Hi sneakers zijn echter niet zo exclusief als de sneakers waarop ze zijn gebaseerd. Apple bood zijn personeel in de jaren ’90 namelijk – in samenwerking met Adidas – sportschoenen aan, in de toenmalige huisstijl van het bedrijf. Deze schoenen zijn vandaag de dag nog steeds een gewild collectors item.

In 2020 bracht een paar Apple-sneakers op een veiling maar liefst ruim 16.000 dollar op. Het kan nog gekker: een ander paar werd in 2017 verkocht voor een duizelingwekkende 30.000 dollar! Oude Apple producten doen het goed op veilingen en leveren vaak astronomische bedragen op.

Naast de Fictional Employee Dunk Hi verkoopt Foxtrott Union ook enkele op Apple geïnspireerde sokken en zelfs een unieke set veters. Naast de Nike’s, maakt het bedrijf ook Apple Sneakers die geschied zijn op Reebok leest.

iMore