Apple Music komt naar de PlayStation 5: wie heeft daar iets aan?

Het scoren van een PlayStation 5 is nog altijd een ware uitdaging. We zien dat de spelcomputer voor hoge bedragen op Marktplaats worden aangeboden en waarschijnlijk ook verkocht. Maar mocht je er één hebben weten te scoren, dan hebben we goed nieuws wat betreft Apple Music.

Nou ja, of je er echt op zit te wachten, dat is nog maar de vraag, maar het is mogelijk om Apple Music te gaan gebruiken op je PlayStation 5. Dus als je dan even geen zin hebt om te gamen, dan kun je gaan luisteren naar je favoriete muziek.

Apple Music op de PlayStation 5

Officieel is Apple Music overigens nog niet aangekondigd voor de PlayStation 5. Maar dat lijkt een kwestie van tijd te zijn. Volgens gebruikers op Reddit was het mogelijk om bij het aanmaken van een nieuw account op de spelcomputer mogelijk om Apple Music te downloaden en op die manier naar je favoriete muziek te luisteren. Het kan echter zijn dat dit een tijdelijke mogelijkheid was, want daarna zijn er heel wat gebruikers geweest die hetzelfde hebben geprobeerd, maar waarbij het niet was gelukt. Op die manier krijg je dus het idee dat de service even iets te snel live is gegaan en daarna weer offline is gehaald. En dat het dan op een later tijdstip met veel bombarie wordt aangekondigd.

Al kun je je afvragen in hoeverre zoiets als Apple Music op de PlayStation 5 wel met bombarie aangekondigd moet worden. De kans is groot dat wanneer je muziek wil afluisteren, je diverse andere apparaten hebt waarop je dat kunt doen. Datzelfde geldt overigens voor Spotify. Ook dat is al een tijdje beschikbaar op de spelcomputer, maar de meerwaarde daarvan is eigenlijk minimaal te noemen. Wellicht dat dit straks genoemd wordt op het nieuwe Apple-evenement dat vanavond gepland staat, maar de kans daarop lijkt ons klein.