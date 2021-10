Apple Music’ beste feature ontbreekt op de PlayStation 5

Gamers met een PlayStation hebben het de afgelopen zes jaar moeten doen met Spotify. Met de komst van Apple Music komt daar dus eindelijk verandering in. Waar dat voor de afwisseling erg fijn is, blijkt dat alleen ergens ook wel een teleurstelling te zijn.

Op Twitter wordt duidelijk dat de PlayStation 5 versie van Apple Music niet beschikt over de beste functionaliteit van het platform. Wie zin heeft om zijn muziek met Spatial Audio te luisteren komt dus thuis van een koude kermis.

Het goede nieuws van vandaag is dat Apple Music beschikbaar is op de PlayStation 5. Hiermee is de console het eerste apparaat uit de gamewereld die voorzien wordt van de streamingdienst. Erg prettig, want tot op heden waren gamers volledig gebonden aan Spotify.

While the new, native menu integration is nice, the PS5 app currently does not support @Dolby Atmos, which is easily Apple Music's best differentiator. There's no way to brute force it in, either, a la the Blu-ray app. Womp womp. https://t.co/8mw88oEDI5

— Sam Machkovech ☂ (@samred) October 27, 2021