Was te verwachten: Apple ziet alleen voordelen in MacBook Pro-notch

Weinig gebruikers van mobiele apparaten zijn fan van de notch, maar Apple ziet alleen maar voordelen voor de versie op de nieuwe MacBook Pro. Niet alleen maakt het bedrijf daardoor de randen om het scherm dunner, ook geeft het op “een slimme manier” meer ruimte aan de eigenaars van de gloednieuwe laptops.

Dat laat Shruti Haldea weten. Haldea is een manager van de Mac-lijn en één van de presentatoren van het Unleashed-evenement. Haldea is onlangs te gast geweest bij de Same Brain-podcast, waar de productmanager laat weten dat de notch op de MacBook Pro dus eigenlijk gewoon een prima aanvulling is.

Apple noemt notch een slimme oplossing

“We maakten eigenlijk het scherm op de MacBook Pro groter”, aldus Haldea in de podcast. “Op de 16″-notebook heb je nog steeds een actief gebied van 16.0, diagonaal gemeten, in dat 16:10-scherm. Het scherm maakten we groter en we plaatsen de menubalk gewoon helemaal bovenaan.”

“Door de balk omhoog te plaatsen, zit die ook niet meer in de weg. Daardoor heb je meer ruimte voor je content. En wanneer je werkt in een volledig scherm, dan heb je nog steeds dat beeld met een verhouding van 16:10.” De schermranden aan de zijkant zijn verder tot 24 procent dunner, laat Apple weten. Bovenop is de rand zelfs zestig procent dunner, in vergelijking met voorgaande modellen.

Valt de notch wel op?

Middels software-oplossingen hoopt Apple te voorkomen dat de notch opvalt. Zo komt er een zwarte balk in beeld wanneer je in een volledig scherm werkt. Maar ontwikkelaars kunnen er tevens voor kiezen content naast de inkeping te weergeven. Aanvankelijk valt dat ding op, maar mogelijk valt de schade dus mee.

De nieuwe MacBook Pro-laptops van Apple zijn sinds vorige week te bestellen en moeten deze week bij de eerste klanten arriveren. Beide modellen zijn uit te rusten met de nieuwe M1 Pro- en M1 Max-processors.

