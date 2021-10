Apple voorziet de MacBook Pro van miniLED, 120Hz en…een notch?

Apple heeft vanavond tijdens het Unleashed-evenement een hoop veranderingen aan de MacBook Pro onthuld. Niet alleen qua prestaties en de algehele uitstraling van het apparaat, maar ook zeker aan het beeldscherm.

Het nieuwe model is onder andere de eerste laptop dat voorzien is van ProMotion, maar komt dus opvallend genoeg ook met een notch. Al lijkt Apple de knoop om Face ID toe te voegen aan zijn laptops nog steeds niet doorgehakt te hebben.

Apple voorziet MacBook Pro van een notch

Er waren wat geruchten die melding maakten van een MacBook Pro met een notch, maar verwacht had ik het niet. Ik keek dus best vreemd op toen Apple vanavond, tijdens het Unleashed-evenement, twee nieuwe modellen van de Pro-laptops introduceerde met een inkeping in het scherm.

De notch van de MacBook Pro heeft een herkenbaar ontwerp. Het lijkt namelijk erg veel op de inkeping die Apple sinds 2017 al gebruikt voor de iPhone. Net als dat we van de smartphone gewend zijn speelt ook de software van de laptop uitstekend in op het nieuwe ontwerp. Zo is de taakbalk een stukje naar boven gezet en werkt het netjes om de notch heen. Zo heb je dus bij het lezen van webpagina’s of maken van content geen laast van de inkeping.

In de notch zitten uiteraard de camera’s van deze MacBook Pro verwerkt. Apple liet vandaag weten dat er een vernieuwde 1080p FaceTime HD camera in de laptop zit. Erg prettig natuurlijk, al is het wel degelijk een gemiste kans om Face ID niet te introduceren.

120Hz en miniLED

Het beeldscherm van de MacBook Pro is overigens niet alleen qua ontwerp veranderd. Het model is onder andere voorzien van de ProMotion-technologie. Deze werd in de iPad Pro geïntroduceerd en heeft sinds dit jaar ook zijn weg richting de iPhone gevonden. Het zorgt er in ieder geval voor dat de gebruikservaring, door de ververssingssnelheid van 120Hz, verbeterd wordt.

Dat beeldscherm biedt overigens meer dan alleen een hogere verversingssnelheid. Apple heeft de MacBook Pro namelijk voorzien van miniLED. De technologie werd eerder dit jaar in de iPad Pro geïntroduceerd en zorgt ervoor dat het scherm plaatselijk gedimd kan worden. Dit zorgt ervoor dat het een voordeel heeft ten opzichte van LED, wat dus ook ten goede gaat van de gebruikservaring.

Benieuwd wat Apple nog meer heeft laten zien vanavond? Lees dan ook zeker even het handige overzicht dat ik over het evenement schreef!