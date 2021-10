Waarom het Apple logo op je MacBook geen licht meer geeft

In 2015 introduceerde Apple de 12-inch MacBook. Een product dat zelf niet heel succesvol was, maar de laptops van het bedrijf voorgoed wist te veranderen.

Dit is het verhaal over Apple dat besloot een van zijn meest iconische ontwerpdetails achterwegen te laten.

De dunste MacBook ooit

De 12-inch MacBook was de dunste laptop die Apple ooit maakte. De immens populaire MacBook Air werd eigenlijk al geliefd om zijn compactheid, maar was met een dikte van 17,3 mm maar liefst 4,2 mm dikker dan het nieuwe model. Een prettige ontwikkeling die zowel voor enthousiasme als teleurstelling wist te zorgen.

Door de MacBook zo dun te maken moest Apple ervoor kiezen om een aantal zaken anders aan te pakken. Het bedrijf verving bijvoorbeeld het toetsenbord met schaarmechanisme voor een toetsenbord met het vlindermechanisme. Een beslissing die de boeken in kan als “de meest geniale zet ooit”. Net als dat die opmerking de boeken in kan als “meest sarcastische ooit”. Al duurde het nog wel even voor de consument die problemen ook echt zou ondervinden.

Wat wel direct opviel was dat het lichtgevende Apple logo uit de laptop verdwenen was. Een opvallende keuze die het iconische uiterlijk van de MacBook voorgoed wist te veranderen en niet uit luxe genomen werd.

Het einde van het lichtgevende Apple-logo

Het scherm van de 12-inch MacBook was dusdanig dun, dat de uitsnede met het Apple-logo wel eens voor problemen kon gaan zorgen. Beter gezegd: om de dunste MacBook ooit op de markt te brengen, moest het grootste risico (het Apple-logo) aangepakt worden. Een duidelijk voorbeeld van oorzaak en gevolg, dus.

De uitsnede in het flinterdunne scherm van de 12-inch MacBook had er namelijk voor kunnen zorgen dat deze ontzettend snel zou buigen. Simpelweg, omdat de constructie niet stevig genoeg zou zijn. Door een aluminium logo te plaatsen, in plaats van de uitsnede te gebruiken, loste Apple dat probleem op. Al was dat niet de enige reden om de achterkant dicht te maken.

Door het Apple-logo was de 12-inch MacBook namelijk ook niet in de buitenlucht te gebruiken. Wanneer er direct licht op het logo viel was dit aan de andere kant van het scherm te zien. Dit kon zorgen voor een onprettige gebruikservaring en zou zelfs de kleurnauwkeurigheid aan kunnen tasten. Er werd dus besloten om het iconische Apple-logo te vervangen door een variant van aluminium om het scherm zowel stevig als bruikbaar te houden.

Waarom werd de MacBook voorzien?

Toch moest er meer aan de hand zijn binnen Apple om een dergelijke beslissing te nemen. Het is namelijk niet voor niets dat ook de MacBook Air en Pro van een nieuw logo werden voorzien. Dat heeft alles te maken met het feit dat het nieuwe logo symbool staat voor andere tijden. En om dat te kunnen begrijpen moeten we terug naar het jaar 1999.

In 1999 werd het lichtgevende Apple-logo, tijdens de aankondiging van de PowerBook G3, voor het eerst geïntroduceerd. Een bijzonder moment, want Apple bevond zich destijds in een gekke periode. Steve Jobs was net een paar jaar terug bij het bedrijf en sloeg daarmee een compleet nieuwe weg in. Hij wilde Apple een betere reputatie geven en introduceerde o.a. een logo dat daarbij moest helpen. Een geniale zet, want het bleek achteraf cruciaal te zijn voor de marketing van het bedrijf. Het lichtgevende logo was voor veel consumenten een herinnering dat het bedrijf er nog steeds was. Het werd ingezet als een middel om de producten van Apple makkelijk te herkennen.

Stapt Apple ooit nog terug?

Dat de strategie van Steve Jobs destijds gewerkt heeft is een understatement. Het is overigens niet gek dat Apple heeft besloten daar steeds meer vanaf te stappen. Het bedrijf uit Cupertino pakt het steeds subtieler aan, omdat het de herkenning niet zo hard meer nodig heeft als al die jaren geleden. Zo heeft Apple ervoor gekozen geen logo op de AirPods Max te plaatsen en is ook de kin van de nieuwe iMac niet meer voorzien.

De kans dat we het logo op deze manier ooit nog terugzien is dus eigenlijk best wel klein. Het staat symbool voor een compleet andere tijd en heeft Apple, onder andere, na al die jaren weer op de kaart gezet. Je zou dus kunnen stellen dat het werk van het lichtgevende Apple-logo gedaan is.