Ming-Chi Kuo: ‘Apple laat OLED-scherm in nieuwe iPad Air links liggen’

Als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan annuleerde Apple de plannen voor een iPad Air die beschikt over een OLED-scherm. Voorlopig lijkt het er dus op dat we niet hoeven te rekenen op zo’n soort iPad Air. Uiteraard heeft het bedrijf uit Cupertino zelf niets hierover naar buiten gebracht en wordt er ook niet gereageerd op geruchten.

Het nieuws is afkomstig van de website iMore. De redactie claimt een notitie gezien te hebben van analist Ming-Chi Kuo. In die notitie staat dat Apple nu dus geen plannen meer heeft voor een iPad Air met een OLED-scherm. Naar verluidt had die iPad in 2022 moeten uitkomen, volgens andere geruchtenmakers.

iPad Air met OLED-scherm

In de notitie staat ook een reden waarom Apple dit deed, ervan uitgaande dat het nieuws klopt. Volgens Kuo is het zo dat Apple zich liever focust op de iPad Pro die mogelijk een mini-LED-scherm krijgt. Het gaat dan om de 11 inch versie van de Pro. Dit betekent niet dat de Air-serie helemaal nooit een OLED-scherm krijgt; volgens Kuo zijn de plannen simpelweg ietwat vooruitgeschoven.

Wanneer Apple namelijk zowel een iPad Pro met een mini-LED-display en een iPad Air met een OLED-scherm uitbrengt, dan kan het bedrijf zichzelf in de vingers snijden. Kuo denkt dat dit komt doordat meer mensen bekend zijn met technologie als OLED en die technologie dus als superieur aanzien. Dat zou dan ten koste gaan van een commercieel succes van de iPad Pro met mini-LED.

Langer wachten op iPad Air met OLED

Vorige week kwam nog in het nieuws dat Samsung en Apple een overeenkomst sloten over het produceren van OLED-scherm voor de iPad Air. Die iPad Air zou aanvankelijk in 2022 verschijnen, zo stond in dat bericht, maar verschijnt nu pas in 2023.

De geruchten komen daarmee overeen — ook al kun je je nu afvragen of Kuo zich niet heeft laten inspireren door het voorgaande nieuwtje.

