Apple-hacker REvil offline gehaald na imposante digitale operatie

De hackersgroep die verantwoordelijk was voor het stelen van de schema’s van de nieuwe Apple-laptops, is inmiddels offline gehaald. De groep, genaamd REvil, wilde vroegtijdig nieuws naar buiten brengen over de nieuwe MacBook Pro-modellen. Die iteraties werden vorige week officieel door het bedrijf uit Cupertino gepresenteerd.

In april kwam in het nieuws dat een ransomwaregroep, genaamd REvil, een aanval uitvoerde op Apple-leverancier Quanta Computer. Tijdens die aanval lukte het de hackers gegevens te stelen over de nieuwe MacBook Pro-modellen, die het bedrijf vorige week aankondigde. Het ging toen om de schema’s van de nieuwe laptops.

Apple-documenten gestolen

Omdat de schema’s van de 14- en 16″-modellen van de nieuwe MacBook Pro’s in handen waren van externe partijen, dreigde de groep de designs voor de laptops vroegtijdig te lekken. De hackers wilden een bedrag van vijftig miljoen dollar hebben van Apple. Zo niet, dat lagen de designs dus op straat.

Het bedrag moest ook voor 1 mei op hun bankrekening staan. Echter, hier kwam niets van terecht. Dagen later kwam naar buiten dat REvil de gestolen documenten verwijderde. Ook verdwenen de berichten met betrekking tot afpersing van de website van de hackersgroep. Sindsdien hoorden we niets meer over deze groep.

REvil offline gehaald

Tot nu dan, nu Reuters meldt dat de REvil-groep offline gehaald is. Dit is gelukt middels een samenwerking van verschillende landen. Allerlei organisaties uit die landen werkten samen om de groep offline te krijgen en dat is hen gelukt. Het betekent echter niet dat de groep niet meer actief is.

De Happy Blog van REvil is in elk geval offline gehaald en dus niet meer beschikbaar. Dat komt doordat een buitenlandse partner van de Amerikaanse overheid de systemen van de Apple-hacker binnenkwam. In juli werd de website ook al offline gehaald, maar niet lang daarna verscheen de website gewoon weer online.

Reuters