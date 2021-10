Apple dient patent bijzonder patent in voor Apple Glasses

Over de Apple Glasses gaan veel geruchten. Een nieuw patent laat een bijzondere techniek zien die de fabrikant mogelijk kan toepassen.

De Apple Glasses is een van de gadgets waar veel mensen naar uitkijken. Toch is het de vraag of die er ooit komt en hoe die eruit gaat zien. Een nieuwe techniek lijkt een vernuftige functie zien.

Een bijzonder patent

Apple heeft een patent ingediend met een techniek die het direct retinal projector noemt, meldt AppleInsider. Deze techniek werkt anders dan die je van andere smart glasses kent. Het wil het scherm direct op je oogballen projecteren. Hierdoor heb je niet meer de vertrouwde displays nodig in de Apple Glasses.

De direct retinal projector kan meer dan alleen informatie weergeven. Het kan ook zien waar je naartoe kijkt. Doordat je met je ogen een andere kant op kijkt, moet de projector zich natuurlijk aanpassen. Door middel van spiegels kan het beeld hierop worden aangepast.

Het is dan ook een vrij ingewikkeld patent voor de Apple Glasses. Zo zien we verschillende spiegels, een projector en verschillende controllers. In het patent is het ook mogelijk om deze in verschillende soorten toe te passen. Hiermee houdt Apple dus ook de mogelijkheid open om zowel AR als VR te kunnen gebruiken. Het is nog altijd de vraag welke kant Apple op wil met de slimme bril. Er zijn natuurlijk al verschillende soorten op de markt verschenen. Zo kennen we de mislukte Google Glasses en werkt Microsoft flink aan de HoloLens.

Wanneer komen de Apple Glasses?

De grote vraag is natuurlijk of de Apple Glasses er ook echt ooit zullen komen. Er gaan al jaren verschillende geruchten over het gadget en wanneer deze komt. Volgens verschillende analisten moet de bril volgend jaar op de markt komen. Een jaar later moet een meer geavanceerd model uit de startblokken komen. Zo liet Ming-Chi Kuo eerder weten dat hij de bril verwacht in de eerste helft van 2022.

Apple lijkt er in ieder geval wel aan te werken gezien het patent. Ook heeft het in de loop der jaren verschillende bedrijven opgekocht die zich bezighielden met AR en VR zoals VRvana en Akonia Holographics. Dat kan dus wijzen op de Apple Glasses.