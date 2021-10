Apple opent zijn eerste fysieke ontwikkelaarsopleiding in Detroit

Apple maakt bekend zijn eerste ontwikkelaarsopleiding te openen in Detroit. Dat is de grootste stad in de Amerikaanse staat Michigan. Het bedrijf zet de opleiding in samenwerking met de Michigan State University op. Ook is dit één van Apple’s doelen aangaande het Racial Equity and Justice Initiative.

Dit is de eerste keer dat Apple zo’n soort initiatief opzet in de Verenigde Staten. Studenten die zich aanmelden voor de academie worden klaargestoomd voor banen binnen de iOS-app economie. Ze krijgen daar lessen over de basis van codering, design, marketing, projectmanagement en nog veel meer. Dat laat Apple weten in een persbericht.

Apple opent eigen academie

De projecten waar studenten aan de Apple-academie aan werken leggen de nadruk op een inclusieve maatschappij, en moeten een positieve stempel achterlaten op de lokale gemeenschap. Verder zet het bedrijf de opleiding in om systematisch racisme tegen te gaan en voor werkgelegenheid te zorgen voor gemeenschappen waarin mensen van kleur wonen.

Dat Apple zo’n academie opzet, is natuurlijk voordelig voor het bedrijf. Dit zorgt voor mooie PR en het zorgt ervoor dat er een nieuwe lading mensen aankomt die iOS-apps maakt. In het persbericht maakt het bedrijf – wederom – duidelijk dat de iOS-app economie nu goed is voor 2,1 miljoen banen in de Verenigde Staten. Het is dus duidelijk dat er wel degelijk kansen liggen.

Honderd mensen

De eerste groep van de Detroit Apple Developer Academy bestaat uit honderd mensen, variërend van achttien tot zestig jaar. Ze krijgen tien maanden lang les over ontwikkeling en ondernemerschap. Daarmee wil de fabrikant hen de tools in handen geven, waarmee ze de “cutting-edge apps van morgen maken”.

Als student betaal je niets voor de opleiding. Ook hoef je geen ervaring op gebied van coderen te hebben. Over ongeveer tien maanden zien we mogelijk de eerste apps verschijnen van de gloednieuwe lading studenten.

Apple