Waarom het volgende Apple event zomaar op 26 oktober kan zijn

Op 14 september trok Apple het doek van de iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad en iPad mini. Inmiddels hebben we al die producten en informatie verwerkt. En dat is maar goed ook, want het volgende Apple event laat naar alle waarschijnlijkheid niet lang meer op zich wachten. Volgens de geruchten kunnen we op 26 oktober opnieuw een digitaal bezoek gaan brengen aan Cupertino.

Volgens de doorgaans welingelichte Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple deze herfst twee events op de planning staan. De eerste, California Streaming, is inmiddels achter de rug. Het tweede Apple event komt nog en gaat volgens Gurman draaien om de Mac.

De M1X komt eraan

Dit Apple event is officieel nog niet aangekondigd, dus we weten ook niet wat we precies kunnen verwachten. Het geruchtencircuit draait echter al wel op volle toeren, dus er is al een idee wat uit de doeken gedaan gaat worden. De verwachting is dat de M1X de ster van de show wordt. Dit is de opvolger van de eerste Apple Silicon-chip die vorige jaar werd aangekondigd: de M1. Deze nieuwe en verbeterde chip gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn debuut maken in de nieuwe MacBook Pro-modellen. Meer daarover lees je hier.

De ‘wat’ vraag is daarmee enigszins beantwoord, nu nog de wanneer. MacRumors heeft de geschiedenisboeken erbij gepakt en keek naar voorgaande Apple events die in oktober hebben plaatsgevonden. Zoals we inmiddels wel gewend zijn, waren deze alle zeven op een dinsdag. Als dat dit jaar ook gaat gebeuren, dan zijn er nog drie opties. Uiteraard kunnen we 12 oktober wegstrepen, want dan hadden we al wel een aankondiging gehad.

Apple event op 26 oktober?

Zo blijven 19 en 26 oktober over. Normaliter gaan de uitnodigingen voor een Apple event een week voor het event de deur uit. We zouden morgen dus een aankondiging voor 19 oktober kunnen krijgen, maar dat lijkt niet aannemelijk. Op die dag staat namelijk al een groot tech event op de planning, namelijk het Pixel event van Google. Er is een kans dat Apple hun oktober event hier direct tegenover zet, maar die kans is klein.

Uiteraard is er ook nog een kans dat het MacBook Apple event naar november getild gaat worden, maar gezien het verleden rekenen we daar niet op. Je doet er daarom goed aan om op dinsdagavond 26 oktober niet te veel te plannen, want de kans is groot dat we dan een Apple event krijgen voorgeschoteld.