Het Korreltje Zout: ‘geen Apple-event meer in 2021’ en meer

Als het om Apple gaat zijn er dagelijks talloze geruchten te vinden. Of het nu gaat om de producten van het bedrijf of het bedrijf zelf: iedere dag wordt er in de wandelgangen wel over gesproken. Precies de reden waarom we bij One More Thing Het Korreltje Zout in het leven hebben geroepen.

In deze editie praten we over de releasedatum van de iPhone SE 3, krijgen we wederom te maken met een handige Apple Watch-feature en komt Bloomberg met de verdere planning van Apple in 2021.

Geen Apple-event in 2021 meer

Voor het einde van 2021 worden er geen Apple-events meer georganiseerd. Althans, dat is wat Bloomberg journalist Mark Bloomberg naar buiten brengt. Vorige week werd het Unleashed-evenement gehouden waarbij we kennis konden maken met de nieuwe MacBook Pro en de AirPods 3. Een prettig evenement waar we, volgens de bronnen van de journalist, voorlopig nog even op moeten teren.

Gurman verwacht niet dat Apple in 2021 nog een evenement organiseert of nog met grotere productlanceringen komt. Een groot verschil met hoe het bedrijf het in 2020 aanpakte, dus.

Wanneer verschijnt de iPhone SE 3?

In de vorige editie van Het Korreltje Zout, die afgelopen vrijdag verscheen, maakten we kennis met de nieuwe iPhone SE 3. Toen werd duidelijk dat er verwacht wordt dat de smartphone een herkenbaar ontwerp krijgt. Volgens bronnen heeft de goedkopere smartphone namelijk het uiterlijk van de iPhone XR gekregen.

Nu komt het Chinese MyDrivers met een vervolgverhaal en lijkt het ook te weten wanneer Apple de smartphone op de markt brengt. Consumenten kunnen vanaf de lente van 2022 aan de slag met het toestel voor dezelfde prijs als het huidige model. Dat houdt dus een prijskaartje van €492,10 in. Mits de geruchten juist zijn, natuurlijk.

Apple Watch Series 8 met glucosemeter

In een artikel op DigiTimes, dat achter de betaalmuur zit, wordt duidelijk dat de Apple Watch Series 8 een nieuwe feature krijgt. Dat nieuws nemen we waar via MacRumors. Leveranciers laten aan DigiTimes weten dat er gewerkt wordt aan een nieuwe sensor die het glucose in je bloed kunt meten.

Eerder dit jaar verscheen datzelfde gerucht ook al, maar dan voor de Series 7. Uiteindelijk werd duidelijk dat Apple deze deadline niet ging halen en de functionaliteit zat dan uiteindelijk ook niet op het model. Of de vork dit keer anders in de steel zit zal de tijd ons leren.