Apple wil CarPlay uitbreiden met bijzondere nieuwe functies

Als je een iPhone hebt en bezit bent van een moderne auto, dan is Apple CarPlay natuurlijk een echte verademing. Het bedrijf wil de dienst nu nog beter maken.

Je iPhone gebruiken in je auto is natuurlijk niet altijd een goed idee. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als dat op een veilige manier kan. Een van de opties daarvoor is Apple CarPlay. De iPhone-maker werkt nu aan een aantal verbeteringen voor de dienst.

Apple CarPlay

Als jouw auto Apple CarPlay ondersteunt, kun je je telefoon koppelen aan het infotainmentsysteem. Als de iPhone verbonden is, kun je een routebeschrijving opvragen, telefoongesprekken voeren, berichten versturen en ontvangen en muziek of podcasts luisteren. De bediening gaat via Siri. Dat is nog niet genoeg voor Apple, want het bedrijf werkt nu aan een flink aantal nieuwe handige functies.

Nieuwe functies

Het Amerikaanse medium Bloomberg meldt aan welke functies Apple werkt voor CarPlay. Zo komt er onder andere een climate-control-systeem, een snelheidsmeter en radio and seats. Naast dus simpele taken die CarPlay nu al kan, kun je met de nieuwe functies ook eigenschappen in je auto zelf beheren.

Maar dat is niet het enige. Het scherm moet ook alle informatie over je auto aangeven zoals temperatuur, luchtvochtigheid, maar het moet ook simpel zijn om de instellingen van je geluid te veranderen en in een opslag nog de hoeveelheid benzine laten zien.

Apple noemt het nieuwe project Ironheart en het zit nog in de beginfase van de ontwikkeling. Om hiermee verder te kunnen wil Apple graag hulp van autofabrikanten zodat het al die opties kan integreren.

Een goed infotainmentsysteem

Het zijn natuurlijk functies waar je als auto-eigenaar met CarPlay op zit te wachten. Het doet een beetje denken aan het infotainmentsysteem dat je wellicht van Tesla kent.

Een goed infotainmentsysteem is natuurlijk ook belangrijk voor de ontwikkeling van de Apple Car. Apple wil een eigen auto op de markt brengen en is daarover in gesprekken met producenten. Maar wanneer deze komt en in welke vorm is nog onbekend.