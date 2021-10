Apple brengt Tech Talks terug: 100 live sessies met ontwikkelaars

Normaal gesproken is de WWDC het moment dat je kunt gaan luisteren naar verschillende slimme mensen die je van alles uitleggen over de Apple-producten. Maar nu heeft het bedrijf besloten om de Tech Talks terug te brengen.

Daarvoor heeft Apple nu een speciale website geopend. Mocht je interesse hebben in de verschillende sessies, dan kun je je daar voor opgeven. En het zijn er veel.

Apple brengt de Tech Talks terug

De Tech Talks beginnen op 25 oktober en duren dan tot en met 17 december. In totaal is Apple van plan om meer dan 100 live sessies over acht weken tijd te verspreiden. Het is vooral bedoeld voor ontwikkelaars van apps en andere producten. Op die manier krijgen deelnemers inzichten in bepaalde technieken en krijgen ze in sommige gevallen één-op-één sessies om op die manier alles te leren over wat er mogelijk is. Wat dat betreft doet het dus denken aan de WWDC die elk jaar wordt gehouden, maar de afgelopen twee jaar enkel digitaal werd gedaan.

Volgens Susan Prescott, die bij Apple de functie van vice president of Worldwide Developer Relations bekleedt, is het de bedoeling dat ontwikkelaars via deze manier de tools en kennis krijgen die ze nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen. Volgens haar zijn er op dagelijkse basis vele ontwikkelaars over de hele wereld bezig met het maken van games en apps voor hun platformen. En het is hun doel om het werk voor hen makkelijker te maken en ze effectiever te laten werken. En tegelijkertijd hoopt men ook te kunnen leren van de creativiteit van de ontwikkelaars.

Gratis te volgen

De Tech Talks zijn gratis te volgen voor iedereen die is aangesloten bij het Apple Developer Program en het Developer Enterprise Program. Mocht je interesse hebben en aan die voorwaarden voldoen, dan is het nu dus mogelijk om je op te geven.