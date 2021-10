Whoops: apps van Apple hebben moeite met MacBook Pro-notch

De onlangs aangekondigde MacBook Pro-modellen beschikken over een notch, waar de eigen apps van Apple vooralsnog geen rekening mee houden. Het lijkt erop dat die notch ook een verrassing was voor de software-ontwikkelaars van het bedrijf. Daardoor laten een handjevol apps van het bedrijf uit Cupertino schermruimte over.

Technologie voor camera’s onder een display is nog jong en daarom investeert Apple daar nu nog even niet in. Dat betekent dat het bedrijf andere manieren zoekt voor het vergroten van het schermoppervlakte van zijn laptops. Nu is duidelijk hoe dat gebeurt: door gebruik te maken van die illustere notch, zoals op een iPhone.

MacBook Pro met een notch

Om die notch is veel te doen. Veel mensen hebben er al een mening over en die is vaak niet positief. Terwijl andere mensen er niet zo mee zitten, soms op voorwaarde dat de software er goed mee omgaat. De vraag is nu in hoeverre dat gebeurt. Sommige Apple-apps doen dat namelijk nu nog niet.

Het lijkt erop dat Apple het geheim van het nieuwe design van de MacBook Pro met weinig teams en mensen deelde. Teams die werken aan Xcode en Logic Pro hebben namelijk nog geen update klaargestoomd die rekening houdt met de notch. Dat kun je goed zien op de productpagina van de nieuwe MacBook Pro’s.

Schermruimte overlaten

Omdat die apps nog geen rekening houden met de notch, moeten ze schermruimte overlaten. Dat betekent dat die apps het nieuwe schermoppervlakte niet volledig kunnen benutten. En dat terwijl er al apps zijn die dat wel doen, zoals Final Cut Pro en FaceTime. Iemand binnen Apple vertelde het dus wél aan die teams.

Ook Adobe Photoshop lijkt al goed met het nieuwe schermformaat om te kunnen gaan. Dat blijkt dan weer uit persmateriaal dat het bedrijf online zette tijdens de aankondiging van de nieuwe MacBook Pro-modellen. Wellicht is dit probleem zo opgelost en zien we binnenkort de benodigde updates verschijnen.

Cult of Mac