[REVIEW] Apple AirPods 3: het aanbod is eindelijk compleet

We hebben er even op moeten wachten, maar de nieuwe AirPods 3 zijn eindelijk een feit. De oordopjes hebben naast een nieuw uiterlijk, ook een aantal nieuwe functionaliteiten gekregen. De vraag is alleen: zijn de verbeteringen dusdanig goed dat het prijskaartje van €200 gerechtvaardigd kan worden?

Ik heb de afgelopen week de kans gehad om aan de slag te gaan met de nieuwe AirPods 3. In deze review vertel ik je wat me precies is opgevallen in deze week en houd ik het prijskaartje naast de kwaliteit van de oordopjes.

AirPods 3: dit ontwerp is niet voor mij

‘Lekker boeiend, Hofman’, denk je waarschijnlijk bij het lezen van de bovenstaande kop. Terecht, want wat zegt mijn mening nu precies over wat dit nieuwe ontwerp voor jou als consument betekend? Nou, eigenlijk alles.

De AirPods 3 hebben hetzelfde ontwerp gekregen als de AirPods Pro. De steeltjes zijn dus korter (33%), het oplaadhoesje is breder en de oordopjes hebben een iets andere vorm. Het enige verschil is dat dit model niet voorzien is van tipjes, zodat de oordopjes ook goed het omgevingsgeluid afsluiten. Kortom: geen active Noise-cancellation, maar daar later meer over. Naast het ontbreken van de geliefde functionaliteit brengt dit ontwerp nog meer met zich mee.

Het bedienen van de oordopjes, en dan met name de content die afgespeeld wordt, werkt op een iets andere manier. Waar je bij het vorige model de zijkant van de oortjes moest aantikken, moet je nu in het steeltje knijpen. Dat zal in het begin heel even wennen zijn, maar is over het algemeen een uitstekend alternatief. Het feit dat het nieuwe ontwerp ook een verbeterde water-en zweetresistentie met zich meebrengt (IPX4) is overigens ook zeer prettig.

Het maakt in de essentie niet zo heel veel uit wat ik precies van de AirPods 3 vindt, maar het slaat wel de spijker op de kop. Het nieuwe ontwerp is niet alleen qua uiterlijk een kwestie van smaak, maar zal ook in het dagelijkse gebruik zijn stempel drukken. Persoonlijk ben ik fan van het ontwerp van de tweede generatie en zitten de oordopjes voor mijn gevoel minder lekker. Maar dat hoeft voor jou natuurlijk niet te gelden.

Detectie van de huid en geluid uit alle hoeken

De nieuwe AirPods 3 zijn overigens wel voorzien van een aantal gloednieuwe functionaliteiten. Iets waar iedere consument wat aan heeft. De twee grootste toevoegingen zijn wat mij betreft Spatial Audio en de huiddetectie.

Spatial Audio kennen we al een tijdje. De technologie zorgt ervoor dat je als consument in de content gezogen wordt. Iets dat Apple voor elkaar krijgt door het geluid om je heen te laten lopen. Voorheen was dit al mogelijk op je iPhone en iPad met de AirPods Pro of de AirPods Max. Nu is het ook mogelijk om er gebruik van te maken met je AirPods 3 op je Mac of Apple TV. Dat de ervaring prettig is, was al even bekend. Dat het fijn is dat we er vanaf nu meer mee te maken krijgen hoef ik je denk ik niet uit te leggen.

Waarom ik huiddetectie zo fijn vind misschien wel. Persoonlijk stop ik mijn AirPods, bijvoorbeeld aan de kassa van de supermarkt, nog wel eens los in mijn broekzak. Gewoon om niet heel asociaal over te komen. Alleen gebruikte de tweede generatie (en de Pro overigens ook) sensoren die op basis van licht bepaalden of de muziek hervat moest worden of niet. Resultaat: mijn muziek of podcast speelde nog wel eens ongevraagd verder. Door de huiddetectie kan Apple dit voorkomen. Al is het wel een goede tip om de AirPods 3 niet in de hand te houden, want dat is blijkbaar ook huid…

Maar er is meer!

De bovenstaande twee functionaliteiten zijn wat mij betreft het grootst, maar de AirPods 3 zijn van meer fijne features voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een betere Zoek Mijn-ondersteuning, zodat je ze altijd en overal terug kunt vinden. Of wat dacht je van de 11mm Driver voor een betere geluidskwaliteit?

Dat laatste werpt wel aardig zijn vruchten af, zeker gezien de microfoon dat ervoor zorgt dat je altijd de optimale geluidskwaliteit krijgt. Ik vind persoonlijk het verschil met de tweede generatie niet heel erg groot, maar merk in bepaalde situaties (vooral in nummers met veel bas) dat er verbetering is. Gezien deze tweede generatie een uitstekende geluidskwaliteit aanbood, denk ik dat daar weinig over te klagen valt.

Waar ik ook echt weinig tot niets over te klagen heb is overigens de batterij. De AirPods 3 gaan, met een accuduur van 30 uur, langer mee dan de tweede generatie. De oordopjes zelf houden het overigens zes uur vol en vervolgens kun je de overige 24 uur bijladen met het meegeleverde hoesje. Dat hoesje zelf is nu ook op meerdere manieren op te laden. Naast het laden met een Lightning-kabel is het mogelijk om de AirPods 3 draadloos op te laden of via MagSafe.

AirPods 3: zijn de oordopjes niet te duur?

De AirPods 3 zijn een aardige upgrade ten opzichte van de tweede generatie. De generatie waar ik de afgelopen twee jaar zo verliefd op ben geworden. Er is geen dag voorbij gegaan waarin ik de oordopjes niet gebruikt heb en dat zal dan ook zeker het geval zijn met de AirPods 3. En toch ben ik niet zeker van mijn zaak.

Met een adviesprijs van €199 kun je wel stellen dat de oordopjes vrij prijzig zijn. Zeker voor mensen die nog over de tweede generatie beschikken en daar zeer tevreden mee zijn. De vernieuwing is er, maar ook weer niet in dusdanige maten dat de aanschaf een no-brainer maakt. Wat dat betreft komen de AirPods Pro, met een adviesprijs van €279, beter in de buurt. Al helemaal, omdat deze bij partijen als Bol.com en Coolblue inmiddels te koop zijn voor €219. Twintig euro meer voor ruisonderdrukking. Ik zou het wel weten.

AirPods 3: kopen of laten liggen?

Met de AirPods 3 schopt Apple toch een aardig overzichtelijk aanbod een beetje door de war, maar heel erg is dat niet. Er is op dit moment simpelweg voor ieder wat wils.

De AirPods 2 zijn er voor de mensen die fan zijn van “het oude ontwerp” en simpelweg de goedkoopste oordopjes van Apple op de kop willen tikken. De AirPods Pro is er voor de mensen die het maximale uit oordopjes willen halen en daarmee dus ook willen genieten van Active Noise-Cancellation.

De AirPods 3 is in het leven geroepen voor de consument die de tipjes van de AirPods Pro niet zien zitten en ANC niet zo belangrijk vinden. Daarvoor in de plaats zijn de oordopjes beter bestendigd tegen water, kennen ze een betere accuduur en zijn ze voorzien van huiddetectie. Het is dus maar net waar je naar opzoek bent.