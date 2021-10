‘Apple brengt begin 2022 nieuwe iMac met ProMotion op de markt’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt Apple volgend jaar een gloednieuwe iMac met onder meer ProMotion op de markt. Het gaat naar verluidt om een 27″-variant. Dat laat Display Supply Chain Consultants-CEO Ross Young weten op Twitter. Young deelde op een later moment meer details met de redactie van Macrumors.

Young meldt dat het nieuwe 27″-model mogelijk beschikt over een mini-LED-achtergrondverlichting. Dat betekent waarschijnlijk ook dat het scherm beschikt over XDR. Wanneer Apple precies de nieuwe iMac presenteert en lanceert, is nog niet duidelijk. Young laat weten dat dit mogelijk vroeg in 2022 gebeurt.

iMac met ProMotion op komst?

Daarnaast voegt Young eraan toe dat de nieuwe iMac mogelijk beschikt over een ProMotion-scherm. Daardoor ondersteunt het display een variabele verversingssnelheid van 24 tot 120 Hertz, mocht het kloppen. Helaas zei de CEO nog niets over de resolutie; de resolutie van het huidige model is in elk geval 5K.



OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz – 120Hz variable refresh…Sorry for the confusion! — Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021

Apple zet de laatste tijd meer in op mini-LED, dus het zou niet vreemd zijn als er nu ook een iMac met dergelijke schermtechnologie onderweg is. Eerder dit jaar bracht het bedrijf al een iPad Pro uit met zo’n type scherm. En deze week nog kondigde de fabrikant nieuwe MacBook-modellen aan met een dergelijke technologie.

Ook nog een los scherm van Apple?

In zijn tweet laat Young weten dat hij eerder een fout maakte. Hij zei namelijk in een eerder bericht dat Apple werkt aan een nieuwe monitor. Maar uit nieuwe informatie blijkt dus dat die monitor mogelijk de nieuwe iMac is uit dit bericht. De monitor waar hij eerder over sprak kan nog wel op een later moment verschijnen.

In het verleden heeft de CEO van Display Supply Chain Consultants het vaker bij het juiste eind gehad aangaande geruchten over schermtechnologieën op nieuwe Apple-producten. Zo zei hij eerder dat de iPad mini een scherm van 8,3-inch krijgt en dat de nieuwe MacBooks beschikken over ProMotion-displays.

